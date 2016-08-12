NUSAYBİN'DE 1 POLİS ŞEHİT OLDU
Alınan bilgiye göre, Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde devriye görevini yürüten polislerin bulunduğu zırhlı araca teröristlerce uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.
Açılan ilk ateşte bir polis şehit oldu, bir polis memuru yaralandı.
Polislerin karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada iki terörist etkisiz hale getirildi.
Yaralanan polis, Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bölgede operasyon sürüyor.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar