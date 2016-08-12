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NUSAYBİN'DE 1 POLİS ŞEHİT OLDU


NUSAYBİN'DE 1 POLİS ŞEHİT OLDU
Tarih : 12 Ağustos 2016, 10:37
Puan Ver : Nusaybin'de 1 Polis Şehit Oldu(0/10)


 Alınan bilgiye göre, Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde devriye görevini yürüten polislerin bulunduğu zırhlı araca teröristlerce uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.



Açılan ilk ateşte bir polis şehit oldu, bir polis memuru yaralandı.



Polislerin karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada iki terörist etkisiz hale getirildi.



Yaralanan polis, Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Bölgede operasyon sürüyor.








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