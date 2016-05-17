

Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde dün PKK'lılarla çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Osman Vurgun ile Uzman Onbaşı Sedat Sağır, Mardin'den Türkçe ve Kürtçe ağıtlarla uğurlandı. Mardin'in 14 Mart'tan itibaren sokağa çıkma yasağı bulunan ve operasyonların sürdüğü Nusaybin İlçesi'nde dün PKK'lılarla çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Osman Vurgun ile Uzman Onbaşı Sedat Sağır için Mardin 70'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Selen Kışlası'nda uğurlama töreni düzenlendi.



Törene, Mardin Valisi Ömer Faruk Koçak, Tugay Komutanı Tuğgeneral Salih Kırhan, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Özel, İl Jandarma Komutanı Albay Alaaddin Karsavuran ve Emniyet Müdürü Lütfullah Uğur Pekcan, şehitlerin yakınları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Tören, şehitlerin Türkiye bayrağına sarılı cenazeleri katafalka konulması ile başladı. Şehitlerin geçmişlerinin okunması ile devam eden törende Müftü Vekili İsmail Ünal şehitler için yaptığı duadan sonra helallik istedi.



Şehitlerin silah arkadaşları adına Piyade Yüzbaşı Hakan Yay, burada yaptığı konuşmada, terör örgütünün vatandaşı silah zoruyla canlı kalkan gibi kullandığını, masum insanları ve beşikteki bebekleri dahi öldürerek kirli yüzünü tekrar gösterdiğini belirterek, Türkiye Cumhuriyeti devleti kanunları önünde yaptıkları bu caniliklerin hesabını mutlaka vereceklerini söyledi. Törende güçlükle ayakta duran şehit Uzman Onbaşı Sedat Sağır'ın annesi Aynur Sağır, babası Salih Sağır, kardeşleri ile yakınları uzun süre Türkçe ve Kürtçe ağıt yaktı. Şehit babası Sağır, her iki şehidin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Anne Sağır ise tören esnasında fenalık geçirince, sağlık ekipleri müdahale etti. Törenden sonra şehit Osman Vurgun'un cenazesi Hatay'a, şehit Sedat Sağır'ın cenazesi ise Şanlıurfa'ya gönderildi.