





Mardin'in Nusaybin ilçesinde ilan edilen sokağa çıkma yasağının 66. gününde teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının (EYP) patlatılması sonucu şehit olan 3 asker için Selen Kışlası'nda resmi tören düzenlendi. Törenin ardından şehitler memleketlerine uğurlandı.







Mardin'in Nusaybin ilçesindeki terör saldırısında şehit olan jandarma uzman çavuşlar Hasan Basri Tek ve Hasan Kahraman ile Şehit Astsubay Üstçavuş Erhan Yıldırım'ın cenazeleri, düzenlenen törenin ardından memleketlerine dualarla uğurlandı. Törene; Mardin Valisi Ömer Faruk Koçak, 7. Kolordu Komutanı Korgeneral İbrahim Yılmaz, 70'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Salih Kırhan, İl Emniyet Müdürü Lütfullah Uğur Pekcan, İl Jandarma Alay Komutanı Alaattin Karsavuran, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Özel, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ali Dündar, şehitlerin aileleri, silah arkadaşları ve Mardinli vatandaşlar katıldı.







Mardin 70. Piyade Tugay Komutanlığı Selen Kışlası'nda düzenlenen tören cenazelerin getirilmesi ile başladı, saygı duruşu ve şehitlerin öz geçmişlerinin okunmasıyla devam etti. Ardından, silah arkadaşları adına konuşan Yarbay Kubilay Karadeniz, şehitlerin daima milletin kalbinde yaşadıklarını ve yaşamaya devam edeceklerini belirtti. Al kanlarının rengini bayrağına veren, vatan toprağını karış karış kanlarıyla sulayan şehitlerin aralarından ayrılmadıklarını ifade eden Karadeniz, "Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bölücü terör örgütünün amaçlarına ulaşmasını engellemek ve kanun hakimiyetini sağlamak maksadıyla görevimize daha artan bir inanç ve kararlılıkla devam edeceğiz. Kahraman şehitlerimizin emaneti olan 'bayrak', 'vatan' için kutsal nöbet sırası bizde. Aziz şehitlerimiz, sizlere layık olmanın bilinci içinde dimdik vazife başındayız, rahat uyuyun." diye konuştu.







Tören sonunda Mardin İl Müftü Yardımcısı İsmail Ünal, şehitler için dua okudu. Duanın ardından şehitler uğurlandı. Şehit jandarma uzman çavuşlardan Hasan Basri Tek'in cenazesi memleketi Afyonkarahisar'a, Hasan Kahraman'ın Kütahya'ya, Şehit Astsubay Üstçavuş Erhan Yıldırım'ın cenazesi ise düzenlenen törenin ardından memleketi Ankara'ya uğurlandı.