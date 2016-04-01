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NUSAYBİN ŞEHİTLERİ MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI


NUSAYBİN ŞEHİTLERİ MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI
Tarih : 01 Nisan 2016, 11:45
Puan Ver : Nusaybin Şehitleri Memleketlerine Uğurlandı(10/10)9


Sokağa çıkma yasağının sürdüğü Nusaybin’de, dün teröristlerin saldırısını sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Alıcı ile Jandarma Uzman Çavuş Emre Sarıtaş için cenaze töreni düzenlendi. 70'nci Mekanize Piyade Tugayı’nda düzenlenen törene, Vali Ömer Faruk Koçak, 70'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Salih Kırhan, İl Jandarma Komutanı Albay Alaaddin Karsavuran, Emniyet Müdürü Lütfullah Uğur Pekcan ve silah arkadaşları katıldı.

Cenazelerin getirilmesi ile başlayan törende şehitlerin özgeçmişi okundu. Saygı duruşunun ardından silah arkadaşları adına konuşan Jandarma Yüzbaşı Halil Yay, şehitlerin daima Türk milletinin kalbinde yaşadıklarını ve yaşamaya devam edeceklerini belirtti. TSK’nın, Türkiye Cumhuriyetini korumak, kollamak ve muhafaza etme kararından asla vazgeçmeyeceğini vurgulayan Yay, bu uğurda binlerce şehit veren TSK'nın bundan sonra da ne pahasına olursa olsun, ülkenin birlik ve bütünlüğünü korumaya artan azim ve kararlılıkla devam edeceğini anlattı.

Tören, konuşmanın ardından İl Müftü Yardımcısı İsmail Ünal’ın şehit için dua okumasıyla sona erdi.

Ardından, Jandarma Uzman Çavuş Emre Sarıtaş'ın cenazesi İstanbul'un Silivri ilçesine, Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Alıcı’nın cenazesi ise Gaziantep’in Islahiye ilçesine uğurlandı.







Etiketler: Nusaybin  Şehitleri  Memleketlerine  Uğurlandı    haber

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