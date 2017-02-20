NUSAYBİN DE BİR TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bir terörist etkisiz hale getirildi.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bir terörist etkisiz hale getirildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 11 Şubat'ta Nusaybin ilçesinin Büyükkardeş, Küçükkardeş, Akarsu, Yavruköy, İlkadım ve Kuruköy, Ömerli'nin Sulakdere ve Aytepe ile Artuklu'nun Yardere ve Ahmetli mahallelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik jandarma ve emniyet unsurlarınca başlatılan "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sezer Aydemir" operasyonu sürüyor.
kaynak:haberler
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