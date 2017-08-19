NURİ'Lİ DORTMUND LİGE SÜPER BAŞLADI
Almanya Ligi'nde Borussia Dortmund, Nuri Şahin'in 90 dakika oynadığı maçta Wolfsburg'u 3-0 yendi.
Bundesliga'da ilk hafta müsabakasında milli futbolcu Nuri Şahin'in formasını giydiği Borussia Dortmund, Volkswagen Arena'da Wolfsburg ile karşılaştı. Mücadeleden Dortmund 3-0 galip ayrılırken, goller 22. dakikada Christian Pulisic, 27. dakikada Marc Bartra ve 60. dakikada Aubameyang'dan geldi.
NURİ ŞAHİN 90 DAKİKA OYNADI
Sarı-siyahlılarda Nuri Şahin, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika forma giyerken, Ömer Toprak forma şansı bulamadı. Transfer görüşmelerini sürdüren Emre Mor ise kadroya alınmadı.
Wolfsburg'da ise Yunus Mallı, görev almadı.
Kaynak: haberinburada
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