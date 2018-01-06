NURİ ŞAHİN'DEN CENK TOSUN'A ŞARTLI TEBRİK
Nuri Şahin Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun'u sosyal medyadan, "Yolun açık, vurduğun gol olsun Cenk Tosun, Liverpool hariç" sözleriyle tebrik etti.
Milli takımı bıraktığını açıklayan Nuri Şahin, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'a transfer olan Cenk Tosun'u tebrik etti. Ancak bir şart koydu.
Dortmund'da forma giyen Nuri Şahin, Cenk için attığı tweette, "Bileğinin hakkıyla, çok çalışarak yeteneklerini parlatarak geldin bugünlere. Yolun açık, vurduğun gol olsun Cenk Tosun" yazdı.
" LİVERPOOL HARİÇ"
Ancak Şahin, tweetin devamında bir şart ortaya koydu. Dortmundlu futbolcu " Liverpool hariç" diyerek Cenk Tosun'dan daha önce formasını giydiği İngiliz ekibine gol atmamasını istedi.
Cenk Tosun'un Everton'ın ezeli rakibi olan Liverpool'a gol atmama sözü konusunda Nuri Şahin'in kalbini kırması bekleniyor.
Kaynak: haberinburada
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