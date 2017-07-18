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Nuri Şahin, Basın Toplantısında Kadın Muhabirin Sorusuna Dondu Kaldı

NURİ ŞAHİN, BASIN TOPLANTISINDA KADIN MUHABİRİN SORUSUNA DONDU KALDI

Borussia Dortmund'da forma giyen Nuri Şahin, kadın muhabirin "Savunmada zaafınız var. Yeni teknik direktör buna çare bulabilecek mi?" sorusuna dondu kaldı.

Tarih : 18 Temmuz 2017, 13:10
Puan Ver : Nuri Şahin, Basın Toplantısında Kadın Muhabirin Sorusuna Dondu Kaldı(8/10)4

Almanya Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund'un orta saha oyuncularından Nuri Şahin'e basın toplantısında sorulan bir soru gündem oldu.

Yeni sezon öncesi hazırlıklarına Asya'da devam eden sarı-siyahlı ekibin yeni teknik direktörü Peter Bosz ile milli futbolcu Nuri Şahin, basın toplantısında soruları yanıtladı.

"YENİ HOCA ÇARE OLABİLECEK Mİ?"

Bir kadın muhabir, "Benim sorum Borussia Dortmund'un savunma yönüyle alakalı olacak. Borussia Dortmund'un defansif anlamdaki zaafına yeni teknik direktör çare bulabilecek mi?" sorusunu yöneltti.

Bu sorunun ardından Nuri Şahin, kadın muhabirin sorusuna şaşırdı ve tebessüm etti. Bilindiği gibi Dortmund, Almanya'da en iyi savunma yapan takımlardan biri olarak dikkat çekiyor.

HOCASI CEVAP VERDİ: SİZE KATILMIYORUM

Öte yandan Dortmund'un teknik direktörü Peter Bosz ise "Bizim o yönümüz yeterince güçlü. Size katılmıyorum" şeklinde yanıt verdi.

Kaynak: Ajansspor

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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