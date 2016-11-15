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nuri şahin aramızda konuşurken...

NURİ ŞAHİN ARAMIZDA KONUŞURKEN...

Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, devre arası transferleri için çalışmalarının sürdüğünü, Almanya 1. Futbol Ligi takımlarından Borussia Dortmund'da forma giyen milli oyuncu Nuri Şahin'in gündemlerinde olmadığını söyledi.

Tarih : 15 Kasım 2016, 14:23
Puan Ver : Nuri Şahin Aramızda Konuşurken...(6/10)6


Usta, yaptığı açıklamada, Nuri Şahin'in Trabzonspor'a transfer olacağı yönündeki haberlerle ilgili olarak şöyle konuştu:



"Trabzonspor'un, Nuri Şahin ile asla ve asla hiçbir görüşmesi olmadı. Hiçbir zaman gündemimize gelmedi. Bu ve benzer haberlere çok sıkça rastlayabiliyoruz ama çok net söylüyorum, Nuri Şahin bizim gündemimize hiç gelmediği gibi aramızda konuşurken dahi adı geçmedi. Bilmiyorum bu haberler nereden çıkıyor."



- "Takımımız Türkiye'de en dar kadrolardan birisi"



Muharrem Usta, transferdeki ihtiyaçlarının 3-4 hafta sonra daha net bir şekilde ortaya çıkacağını dile getirerek, şunları söyledi:



"Sezon başında çok sayıda oyuncu sattık, az aldık. Takımımız Türkiye'de en dar kadrolardan birisi. Milli takımlara 7-8 oyuncumuz gittiğinde, antrenmanlarda bir takım kuracak kadar futbolcumuz kalmıyor. Yönetime geldiğimde olağanüstü sayıda oyuncu vardı. Şimdi çok küçüldük. Kontrollü bir şekilde kendimizi geliştirmemiz, nokta atışlar yapmamız gerekiyor. Önceliğimiz, mevcut takımımızın oturması. Bunun için elzem olan bölgelerle ilgili tabii ki görüşmelerimiz olacak. Önümüzdeki 3-4 maç, hangi bölgelere takviye yapmamız gerektiğini daha net bir şekilde görmemizi sağlayacaktır. Hocamız ile bunları geniş bir şekilde tartışıyoruz. Erken konuşup hata yapmak istemiyorum."



 



 



kaynak:fotomaç








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