

Karagümrük Çetesi"nin "Nuriş” lakaplı lideri Nuri Ergin'in kardeşi Nurettin Ergin ile birlikte 2 kişi, ruhsatsız silah bulundurma iddiasıyla Antalya-Isparta karayolunda gözaltına alındı.







Alınan bilgiye göre, Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antalya Emniyet Müdürlüğü'nün Nurettin Ergin ve 2 kişinin içinde ruhsatsız silah bulunan otomobille Isparta üzerinden İstanbul'a gideceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Antalya-Isparta karayolu Sav Kavşağı'nda aracı durduran ekipler aramada ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Ekipler, Ergin ile araçta bulunan İlter G. ve Mehmet G'yi gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyete götürüldü.