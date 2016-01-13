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NURİ ERGİN'İN KARDEŞİ GÖZALTINA ALINDI


NURİ ERGİN'İN KARDEŞİ GÖZALTINA ALINDI
Tarih : 13 Ocak 2016, 10:13
Puan Ver : Nuri Ergin'in Kardeşi Gözaltına Alındı(8/10)10


Karagümrük Çetesi"nin "Nuriş” lakaplı lideri Nuri Ergin'in kardeşi Nurettin Ergin ile birlikte 2 kişi, ruhsatsız silah bulundurma iddiasıyla Antalya-Isparta karayolunda gözaltına alındı.

 

Alınan bilgiye göre, Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antalya Emniyet Müdürlüğü'nün Nurettin Ergin ve 2 kişinin içinde ruhsatsız silah bulunan otomobille Isparta üzerinden İstanbul'a gideceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Antalya-Isparta karayolu Sav Kavşağı'nda aracı durduran ekipler aramada ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Ekipler, Ergin ile araçta bulunan İlter G. ve Mehmet G'yi gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyete götürüldü.








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