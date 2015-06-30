eşilçam'ın ünlü simalarından Nuri Alço, kontrol amaçlı gittiği özel hastanede yapılan tetkikler sonucu acil ameliyat olması gerektiği söylenince ameliyat oldu.



Yeşilçam'ın ünlü simalarından Nuri Alço, kontrol amaçlı gittiği özel hastanede yapılan tetkikler sonucu acil ameliyat olması gerektiği söylenince ameliyat oldu.







Türk Sineması'nın ünlü oyuncularından Nuri Alço, bir süredir yaşadığı nefes alma sorunu nedeniyle tedavi görüyordu. Alço, geçtiğimiz gün rahatsızlanınca kontrol amaçlı gittiği hastanede acilen ameliyata alındı. Doktorlar tarafından Alço'ya Anjiyo ve kalp kapakçığı ile bir damarı değiştirildi.







Doktorlar Nuri Alço'nun sağlık durumunun iyiye gittiğini ve Çarşamba Günü taburcu olabileceğini belirtiler.



Alço'yu Dostları Yalnız Bırakmadı



Yeşilköy'de Özel bir Hastanede Ameliyat Olan Alço'ya ilk ziyaret edenler Ünlü sanatçılar Murat Soydan, Özlem Savaş, Tuğrul Meter, Engin Aksu, Muharrem Erdemir, Mehmet Ali Erbil, Ümit Efekan, İsmail Hazar, Erdem Gündüz, Mikrofon Delisi , Cengiz Kasarcı ,Yusuf Sezgin, Ümit Besen ve Teoman Ayık oldu. Ayrıca Beşiktaşlı olan ünlü oyuncuyu Beşiktaş başkanı Fikret Orman ile Yönetim Kurulu Üyeleri ziyaret ederek hediyeler ve çiçek getirdiler.



Alço'yu ziyaret eden Sanatçılar ve sosyal medyadan binlerce hayranların da geçmiş olsun dileklerini iletti ve bir süre sohbet ettiler.



