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nurgül yeşilçaydan şoke eden evlilik itirafı

NURGÜL YEŞİLÇAYDAN ŞOKE EDEN EVLİLİK İTİRAFI

Başarılı güzel Nurgül Yeşilçay hayatı ile ilgili kendisine yöneltilen suallere cevap verdiGüzelliği ve başarılı yapısıyla ekranların çok sevilen yüzlerinden simalarından birisi olan Nurgül Yeşilçay çok önemli itiraflarda bulundu.

Tarih : 14 Kasım 2015, 09:55
Puan Ver : Nurgül Yeşilçaydan Şoke Eden Evlilik İtirafı(8/10)5


Güzelliği ve başarılı yapısıyla ekranların çok sevilen yüzlerinden simalarından birisi olan Nurgül Yeşilçay çok önemli itiraflarda bulundu. Güzelleriği ile dillere peleseng olan Nurgül Yeşilçay neden evlenmiyorsun sorusuna çok ama çok ilginiç bir yanıt verdi evlenmeye vakti olmadığı için evlenmediğini ifade eden başarılı isim Nurgül Yeşilçay çok önemli açıklamalarda da bulundu.




Güzel oyuncu, “Benim evlenmeye de, depresyona girmeye de vaktim yok” dedi


 


Koray Yavuzer Mimarlık'ın 15'inci kuruluş yıldönümüne katılan Nurgül Yeşilçay, dizi sürelerinden dert yandı. “Bir ay iznimiz oluyor, onu da oğlum ve sevdiklerimle tatil yaparak geçirmek istiyorum” diyen oyuncu film projesinin olmadığını söyledi. ‘Eğreti Gelin'de başrol oynayan Yeşilçay  ‘Eğreti Gelin 2' için de iki sene önce teklif geldiğini söyleyip ekledi: “Atıf Yılmaz'ın vefatından sonra ikincisinde rol almak istemedim.”


 


Oyuncu son günlerde çok konuşulan ‘Muhteşem Yüzyıl Kösem' dizisinde Safiye Sultan rolündeki Hülya Avşar için “Çok doğru bir karar, gerçi bana düşmez ama Hülya Avşar çok iyi bir oyuncu ve örnek alınacak bir kişi” dedi. Özel hayatıyla ilgili de açıklamalar yapan Yeşilçay, Özgür İnal'la ilişkisiyle ilgili “Henüz evlilik yok. Benim evlenmeye de, depresyona da girmeye vaktim yok” açıklamasını yaptı.


 








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