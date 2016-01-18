

Oyuncu Nurgül Yeşilçay'in, Instagram hesabından paylaştığı, çizdiği bir resimdeki "sarı, kırmızı, yeşil" renkli kilim sosyal medyada tartışma konusu olunca Yeşilçay'dan açıklama geldi. Çizdiği kilimin bir Osmanlı kilimi olduğunu belirten Yeşilçay, "renkler birebir kullanılmıştır. Ayrıca içinde siyah renk de vardır... kafa yırmaya değmez" dedi.



Nurgül Yeşilçağ, çizdiği bir resmi Instagram hesabından "kağıda çizmekten sıkıldım. Tuvallerim gelebilir mi pls" notuyla paylaştı. Paylaşım sonrası bazı takipçileri "çıplak kadın" çizmesini eleştirirken, bazı takipçiler ise resimde görülen kilimdeki "sarı, kırmızı, yeşil" renklere dikkat çekti. Bu renklerin PKK'yı temsil ettiğini öne süren takipçiler, kilimdeki renkleri "manidar" buldu.



Bunun üzerine açıklama yapmak zorunda kalan Nurgül Yeşilçay, "Biraz önceki resim üzerine ivedi açıklama" notuyla "Arkadaşlar bu bir Osmanlı kilimidir. Renkler birebir kullanılmıştır. Ayrıca siyah renk de bulunmaktadır. Ayrıca kızımızın etrafı neon renklerle bezeli olup steetart'a göz kırparkene oryantalizmi barındıran bir şeydir işte. Oryantalist resim sevdiğimden ötürü hanım kızımız "nü"dür. Öyle çok da kafa yormaya değmez. Saygılar, seviyorum hepinizi" diye yazdı.