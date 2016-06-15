

Nurgül Yeşilçay ile Özcan Deniz'i 12 yıl aradan sonra buluşturan “İkinci Şans”ın, bugün son set gününe özel, filmin Facebook sayfasından canlı yayın yapıldı. Nurgül Yeşilçay, Özcan Deniz'le ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu.







Yeşilçay, daha önceden yaptığı bir açıklamada, “Özcan yönetmen değil ki, şarkıcı. Nasıl film çekecek?” ifadesini kullanırken, bugünkü canlı yayında ise Özcan Deniz'in yönetmenliğini öve öve bitiremedi.







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Yeşilçay, daha önce eleştirdiği Özcan Deniz'in yönetmenliğiyle ilgili, “Beni en çok şaşırtan şey Özcan Deniz'in yönetmenliği oldu. Yıllardır tanıdığım birisi, onu oyuncu ve şarkıcı olarak biliyorum, ama yönetmenliği muhteşem. Bir insan yönetmenliği bu kadar mı sever? Özcan Deniz bir yönetmen olarak doğmuş.” dedi.







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Nurgül Yeşilçay'ın, Özcan Deniz'in yönetmenliğiyle ilgili düşüncelerindeki değişimin asıl sebebi merak konusu oldu.