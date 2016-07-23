NURGÜL YEŞİLÇAY BİKİNİLİ GÖRÜNTÜLENMEKTEN KURTULAMADI
Yeni sezonda Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinin kadrosuna katılacağı iddia edilen Nurgül Yeşilçay tatiline Bodrum'da hız kesmeden devam ediyor.
Gümüşlük'te bulunan evinin yakınındaki Yasmin Resort Otel'e oğlu Osman Nejat'la birlikte giden Yeşilçay, kendisi için özel hazırlanan locada güneşin tadını çıkardı.3 gündür evinin önünde magazin muhabirlerinin beklediğini, görüntülenmekten korktuğu için de denize girmeyen ünlü oyuncu otel çalışanlarını uyararak engel koymaya çalıştı.Bir arkadaşına 'Bizi burada biraz zor bulurlar. Keyfini çıkarayım bari' diyerek kahkaha atan Nurgül Yeşilçay yine de görüntülenmek kurtulamadı.
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