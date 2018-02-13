Bir dönem başrolünde paylaştığı 'Paramparça' dizisinde Nurgül Yeşilçay'ın göz altı halkaları ve yüzündeki lekeler 'dijital botoks'la yok edilmiş ve bu konu uzun süre magazin gündeminde konuşulmuştu.

GERÇEKTEN BOTOKS YAPTIRDI

Görünen o ki Nurgül Yeşilçay, bu sanal işlemden sadece birkaç yıl sonra gerçekten botoks yaptırma ihtiyacı hissetti.

SON HALİ ŞAŞKINA UĞRATTI

Geride bıraktığımız aralık ayında yaptığı paylaşımda son derece doğal görünen Yeşilçay, hesabından yaptığı son paylaşımda ise botoks kurbanı olmuş gibi görünüyor.

İşte Nurgül Yeşilçay'ın son hali;

Kaynak: haberinburada