NURGÜL, BOTOKS KURBANI OLDU! SON HALİ ŞAŞKINA UĞRATIYOR
Botoks yaptıran ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.
Bir dönem başrolünde paylaştığı 'Paramparça' dizisinde Nurgül Yeşilçay'ın göz altı halkaları ve yüzündeki lekeler 'dijital botoks'la yok edilmiş ve bu konu uzun süre magazin gündeminde konuşulmuştu.
GERÇEKTEN BOTOKS YAPTIRDI
Görünen o ki Nurgül Yeşilçay, bu sanal işlemden sadece birkaç yıl sonra gerçekten botoks yaptırma ihtiyacı hissetti.
SON HALİ ŞAŞKINA UĞRATTI
Geride bıraktığımız aralık ayında yaptığı paylaşımda son derece doğal görünen Yeşilçay, hesabından yaptığı son paylaşımda ise botoks kurbanı olmuş gibi görünüyor.
İşte Nurgül Yeşilçay'ın son hali;
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar