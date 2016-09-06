

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu üyeleri ile Ankara'daki Ziraat Bankası Genel Müdürlük Binası'nda bir araya gelen Canikli, buradaki konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Muhalefetin Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile ilgili eleştirilerinin hatırlatılarak, bu konudaki değerlendirmesinin sorulması üzerine Canikli, Türkiye'nin 15 Temmuz'da en hain, en alçak, en acımasız darbe kalkışmasıyla karşı karşıya kaldığını söyledi. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile diğer terör örgütlerinin, Türkiye'ye bir daha zarar veremeyecek hale getirilmesini sağlayacak tedbirlerin, daha kısa zamanda ve daha etkili bir şekilde alınmasına imkan sağlamak için olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini anımsatan Canikli, kararnamelerin de Anayasa ve OHAL'in verdiği yetkiler çerçevesinde çıkartılıp, hayata geçirildiğini ifade etti.