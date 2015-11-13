

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da dünyaca ünlü bir markanın lansmanında yapılan toplantıda Nur Yerlitaş ve Fatih Ürek kameralara yansımıştı. Nur Yerlitaş sonunda açıklama yaptı. Nur Yerlitaş kendini öyle bir tiye aldı ki o durumu espiriler ile karşıladı. İşte Nur Yerlitaş'ın açıklaması...







İşte Benim Stilim isimli yarışma programında jüri üyeliği yapan ünlü modacı Nur Yerlitaş günler sonra canlı yayında açıklama yaptı. Nur Yelitaş oraya VIP konuk olarak gittiğini ama yaşanan izdihamdan dolayı zor anlar yaşadığını anlattı.







Nur Yerlitaş jüri üyeliği yaptığı programda geçtiğimiz günlerde yaşadığı skandal görüntüler ile ilgili açıklamalarda bulundu. Nur Yerlitaş ne kadar zor durumda kaldığını tiye alarak anlattı. Nur Yerlitaş Balmain izdihamını böyle anlattı!



Nur Yerlitaş anlattı herkes kahkahalara boğuldu!







Nur Yerlitaş geçen haftalarda bir mağaza açılışındaki izdaham görüntülerinin sosyal medyada çok ses getirmesi üzerine konuyla ilgili açıklama yaptı. Nur Yerlitaş ve İvana Sert o gün yaşadıklarını anlattı stüdyodakiler kahkahalara boğuldu. Türk halkına seslenen Nur Yerlitaş “Türk halkı koruyun beni yazdılar çizdiler. Vallahi bilmiyordum” dedi.







İstanbul ve Ankara'da H&M ve Balmain işbirliğinin geçtiğimiz hafta düzenlediği VIP etkinlikte yaşananlara Nur Yerlitaş'tan cevap geldi. Yerlitaş, jüri üyesi olduğu TV programda yaşananları esprili bir dille anlattı ve ‘Ayol size ne, ne var yani' dedi. İşte Nur Yerlitaş'ın sunucu ve seyircileri kahkahaya boğan açıklamaları:







‘Ay nereden gittim nereden bileyim, kırıta kırıta gittim. Firma beni VIP olarak çağırdı normalde gitmem. Ivana ile gittik kahve içtik bize ikramlar yaptılar. Süslendik püslendik. Aa bir gittik kalabalık var. Kapı açılacak tek tek içeri alacaklar sandım.







Ay ne göreyim, bizim sevgili Fatih Ürek de vardı. Ben ne göreyim kardeşim ezdiler, ben yokum. Ben ömrümde görmedim böyle bir şey. Aman kardeşim beni aldılar, su getirdiler bir yere oturttular. Oturduğum yerde çocuk reyonuymuş yeğenime bir şeyler aldım.







Düştük mü dile sonra. Yazdılar çizdiler. Ne var ne olmuş dedim, size ne. Bana dediler ki açgözlü kadın, doymaz mısın, senin bedenine göre var mı? Ay size ne, ayol size ne…







Olay oldu Türkiye'de haline bak dediler. Başıma böyle bir şey geldi. Bilmiyordum böyle olacağını, gitmem çok büyük talihsizlikti. Beni koruyun Türk halkı.