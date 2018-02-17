Kanser tedavisi gördüğü hastanede önceki gün hayatını kaybeden Türk halk müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş son yolculuğuna uğurlandı.

DEVLET TÖRENİYLE UĞURLANDI

Hafiftaş için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Teşvikiye Camii'nde devlet töreni düzenlendi. Törene, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, CHP Milletvekili Gürsel Tekin, İzzet Altınmeşe, Orhan Gencebay, İzzet Yıldızhan, Alişan ve sanat camiasından çok sayıda seveni katıldı.

SEVENLERİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Sanatçının tabutunun üzerine kırmızı karanfiller bırakan sevenleri gözyaşları arasında dualar okudu. Hafiftaş'ın naaşı, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilmek üzere cenaze aracına taşındı.

"ÇOK ERKEN GİTTİ"

Hafiftaş'ı son yolculuğuna uğurlayanlar arasında yer alan Ali Şan, "Dünya tatlısı çok da büyük bir müzisyendi. Çok erken gitti. Allah rahmet eylesin" dedi.

"O BİZİM YAVRUMUZDU"

Orhan Gencebay ise, "Son derece üzgünüz. Nuray'ımızı kaybettik. O bizim yavrumuzdu. Her şeyiyle harika bir insandı Allah gani gani rahmet eylesin" şeklinde konuştu.

CENAZEDE BÜYÜK AYIP

Öte yandan, cenaze törenine katılan bazı vatandaşların ise fotoğraf çekme yarışına girmesi dikkat çekti.

Kaynak: haberinburada