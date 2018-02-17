NURAY HAFİFTAŞ'IN CENAZESİNDE BÜYÜK AYIP!
Türk halk müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş son yolculuğuna uğurlandı. Sanatçının sevenleri camiye akın ederken törene katılan bazı vatandaşlar fotoğraf çekme yarışına girdi.
Kanser tedavisi gördüğü hastanede önceki gün hayatını kaybeden Türk halk müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş son yolculuğuna uğurlandı.
DEVLET TÖRENİYLE UĞURLANDI
Hafiftaş için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Teşvikiye Camii'nde devlet töreni düzenlendi. Törene, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, CHP Milletvekili Gürsel Tekin, İzzet Altınmeşe, Orhan Gencebay, İzzet Yıldızhan, Alişan ve sanat camiasından çok sayıda seveni katıldı.
SEVENLERİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Sanatçının tabutunun üzerine kırmızı karanfiller bırakan sevenleri gözyaşları arasında dualar okudu. Hafiftaş'ın naaşı, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilmek üzere cenaze aracına taşındı.
"ÇOK ERKEN GİTTİ"
Hafiftaş'ı son yolculuğuna uğurlayanlar arasında yer alan Ali Şan, "Dünya tatlısı çok da büyük bir müzisyendi. Çok erken gitti. Allah rahmet eylesin" dedi.
"O BİZİM YAVRUMUZDU"
Orhan Gencebay ise, "Son derece üzgünüz. Nuray'ımızı kaybettik. O bizim yavrumuzdu. Her şeyiyle harika bir insandı Allah gani gani rahmet eylesin" şeklinde konuştu.
CENAZEDE BÜYÜK AYIP
Öte yandan, cenaze törenine katılan bazı vatandaşların ise fotoğraf çekme yarışına girmesi dikkat çekti.
Kaynak: haberinburada
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