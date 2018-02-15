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Nuray Hafiftaş, Yakın Çevresinden Helallik Alınmasını İstemiş

NURAY HAFİFTAŞ, YAKIN ÇEVRESİNDEN HELALLİK ALINMASINI İSTEMİŞ

Kansere yenik düşen Nuray Hafiftaş, öldükten sonra çevresindeki insanlardan helallik alınmasını istemiş. Ünlü sanatçı bunun için de kuzeni Talip Topçu'yu görevlendirmiş.

Tarih : 15 Şubat 2018, 10:20
Puan Ver : Nuray Hafiftaş, Yakın Çevresinden Helallik Alınmasını İstemiş(9/10)5

Geçen temmuzda geçirdiği kalın bağırsak ameliyatından sonra karaciğerine de sıçrayan kanser nedeniyle özel bir hastanede tedavi gören sanatçı Nuray Hafiftaş, yaşam mücadelesini kaybetti.

Öldükten sonra yakın çevresindeki insanların aranmasını ve kendisi için helallik alınmasını isteyen Nuray Hafiftaş, bunun için de kuzeni Talip Topçu'yu görevlendirmiş.

Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu da bugünkü köşesinde Nuray Hafiftaş'a son ziyaretini ve vefatından sonra kendisine gelen telefonu yazdı. Hafiftaş'ın ölümünden sonra Talip Topçu tarafından arandığını belirten Eyüboğlu, "Şoke oldum" ifadesini kullandı.

İşte Ali Eyüboğlu'nun yazısındaki ilgili kısım;

25 Ocak'ta gitmiştim ziyaretine… Kendini bitkin, ama moralini yüksek görmüştüm… Keyifli sohbetimiz daha da yükseltmişti moralini… Ben ayrılmak üzereyken Seren Serengil girmişti içeri… Seren'le sadece soğuk bir "Merhaba" dediğimizi görünce, devreye girip, eritmişti aramızdaki buzları…

Çarşamba 13.10'da aradı dayısının oğlu Talip Topçu... Nuray Hafiftaş'ı kaybettiklerini, hala kızının vasiyeti üzerine helallik için aradığını söyledi, şoke oldum…

Kanserin genç yaşta aramızdan aldığı Nuray Hafiftaş'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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