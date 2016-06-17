Bir dönem stil yarışmasında Doğulu ile birlikte jüri koltuğuna oturan Nur Yerlitaş, "Onu bu hale sokanlar utansın, onun bu hale girmesine sebep olanlar var” dedi.



Merdivenlerden düşmesi sonucu evinde kanlar içinde bulunan ve acil olarak Taksim'de özel bir hastaneye kaldırılan Kemal Doğulu'yu dostları yalnız bırakmadı.







Bir dönem stil yarışmasında Doğulu ile birlikte jüri koltuğuna oturan Nur Yerlitaş soluğu hastanede aldı. Yerlitaş, ‘'Onu bu hale sokanlar utansın, onun bu hale girmesine sebep olanlar var” diyerek hastaneye giriş yaptı. Kemal Doğulu'nun oyuncu kardeşi kadir doğulu ise ağabeyinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu yazdı ve takipçilerinden dua istedi.