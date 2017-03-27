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nur yerlitaş neden yok? işte benim stilim'i bıraktı mı?

NUR YERLİTAŞ NEDEN YOK? İŞTE BENİM STİLİM'İ BIRAKTI MI?

İşte Benim Stilim'in bugünkü bölümünde Nur Yerlitaş'ın olmaması kafalarda soru işareti yarattı.

Tarih : 27 Mart 2017, 16:05
Puan Ver : Nur Yerlitaş Neden Yok? İşte Benim Stilim'i Bıraktı Mı?(8/10)7


Renkli Sayfalar programının canlı yayınına telefonla bağlanan ünlü modacı, İşte Benim Stilim'i kesin olarak bıraktığını açıkladı. Programda emeğinin büyük olduğunun altını çizen Nur Yerlitaş, şunları söyledi:



“Ölümü geri alabiliyor musunuz? Benim ruh sağlığım çok önemli, ruh sağlığım bozuk. Nur Yerlitaş kurudu anlayın beni. O program benim çocuğum, benim oraya emeğim çok. Hiç mütevazi olamayacağım. Artık jüride olmayacağım ileride Tv'de olursam haftada bir olabilir artık istemiyorum dedi.”



Kerimcan'dan rahatsız olduğu iddialarına yanıt veren Nur Yerlitaş “Ben kabul etmesem, istemeseydim Kerimcan jüride oturamazdı. Böyle bir şey yok. Kerimcan'ı seviyorum, gayet naif bir çocuk.' Dedi.



 



kaynak:hürriyet








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