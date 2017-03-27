

Renkli Sayfalar programının canlı yayınına telefonla bağlanan ünlü modacı, İşte Benim Stilim'i kesin olarak bıraktığını açıkladı. Programda emeğinin büyük olduğunun altını çizen Nur Yerlitaş, şunları söyledi:







“Ölümü geri alabiliyor musunuz? Benim ruh sağlığım çok önemli, ruh sağlığım bozuk. Nur Yerlitaş kurudu anlayın beni. O program benim çocuğum, benim oraya emeğim çok. Hiç mütevazi olamayacağım. Artık jüride olmayacağım ileride Tv'de olursam haftada bir olabilir artık istemiyorum dedi.”







Kerimcan'dan rahatsız olduğu iddialarına yanıt veren Nur Yerlitaş “Ben kabul etmesem, istemeseydim Kerimcan jüride oturamazdı. Böyle bir şey yok. Kerimcan'ı seviyorum, gayet naif bir çocuk.' Dedi.







kaynak:hürriyet