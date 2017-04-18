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nur yerlitaş: inanın nurella yoruldu

NUR YERLİTAŞ: İNANIN NURELLA YORULDU

TV8'de yayınlanan 'İşte Beni Stilim' yarışmasının jüri üyeliğinden ayrılan Nur Yerlitaş, canlı yayında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Tarih : 18 Nisan 2017, 17:30
Puan Ver : Nur Yerlitaş: İnanın Nurella Yoruldu(8/10)6


Nur Yerlitaş, jüri koltuğunda oturduğu 'İşte Benim Stilim' yarışmasından sürpriz şekilde ayrılmıştı. Ünlü modacı, canlı yayında ayrılığın nedenini açıkladı.



Kendisine yöneltilen soruları içtenlikle yanıtlayan Nurella, jüri üyeliği yaptığı programdan yorulduğu için ayrıldığını söyledi.



Nur Yerlitaş, "Ruhum yoruldu. Nurella yoruldu. Ayrılığın ardında söylendiği gibi Ivana (Sert) yok. Ben daha geçenlerde stüdyodaydım, kimseyle sıkıntım yok. Ben iki kadınım; biri Nurella, diğeri de Nur Yerlitaş. İnanın Nurella yoruldu. Sezon sonuna kadar dişimi sıkıp paramı alabilirdim, ama yapamadım” dedi.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Nur  Yerlitaş  İnanın  Nurella  Yoruldu    haber

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