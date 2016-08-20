NUR TATAR, RİO 2016'DA BRONZ MADALYA KAZANDI
Tekvandoda kadınlar 67 kiloda milli sporcu Nur Tatar, bronz madalya elde etti. Türkiye bu sonuçla Rio 2016'daki madalya sayısını 6'ya çıkardı. Millilerin 2 gümüş, 4 bronz madalyası bulunuyor.
Tekvandoda kadınlar 67 kiloda milli sporcu Nur Tatar, bronz madalya elde etti. Türkiye bu sonuçla Rio 2016'daki madalya sayısını 6'ya çıkardı. Millilerin 2 gümüş, 4 bronz madalyası bulunuyor.
2016 Rio Olimpiyat Oyunları tekvandoda, kadınlar 67 kiloda Türkiye'yi temsil eden Nur Tatar, bronz madalya kazandı.
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