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nur tatar, rio 2016'da bronz madalya kazandı

NUR TATAR, RİO 2016'DA BRONZ MADALYA KAZANDI

Tekvandoda kadınlar 67 kiloda milli sporcu Nur Tatar, bronz madalya elde etti. Türkiye bu sonuçla Rio 2016'daki madalya sayısını 6'ya çıkardı. Millilerin 2 gümüş, 4 bronz madalyası bulunuyor.

Tarih : 20 Ağustos 2016, 12:04
Puan Ver : Nur Tatar, Rio 2016'da Bronz Madalya Kazandı(0/10)


Tekvandoda kadınlar 67 kiloda milli sporcu Nur Tatar, bronz madalya elde etti. Türkiye bu sonuçla Rio 2016'daki madalya sayısını 6'ya çıkardı. Millilerin 2 gümüş, 4 bronz madalyası bulunuyor.



2016 Rio Olimpiyat Oyunları tekvandoda, kadınlar 67 kiloda Türkiye'yi temsil eden Nur Tatar, bronz madalya kazandı.



 








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