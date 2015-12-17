

YAYINLANDIĞI dönemde izlenme rekorları kıran “Muhteşem Yüzyıl” dizisinde gelin-görümceyi canlandıran, gerçek hayatta da iki yakın dost olan Selma Ergeç ve Nur Fettahoğlu, annelik heyecanı yaşıyor. İki yıl önce Levent Veziroğlu ile nikah masasına oturan Fettahoğlu, artık hamileliğinin son haftalarında. 7,5 aylık hamile olan oyuncu, bu nedenle önümüzdeki günlerde dizi çalışmalarını askıya alacak. Halen “Filinta”nın Süreyya'sı olarak izleyici karşısına çıkan Fettahoğlu, 40. bölümde zorunlu olarak ekibe veda edecek. Doğumun ardından aynı sete dönüp dönmeyeceği ise halen belirsizliğini koruyor.







