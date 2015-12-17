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nur fettahoğlu ile selma ergeç dizilerden mecburen ayrılıyor

NUR FETTAHOĞLU İLE SELMA ERGEÇ DİZİLERDEN MECBUREN AYRILIYOR

“Muhteşem Yüzyıl”ın Mahidevran Sultan'ı Nur Fettahoğlu ile Hatice Sultan'ı Selma Ergeç'i annelik heyecanı sardı.

Tarih : 17 Aralık 2015, 09:34
Puan Ver : Nur Fettahoğlu İle Selma Ergeç Dizilerden Mecburen Ayrılıyor(5/10)6


YAYINLANDIĞI dönemde izlenme rekorları kıran “Muhteşem Yüzyıl” dizisinde gelin-görümceyi canlandıran, gerçek hayatta da iki yakın dost olan Selma Ergeç ve Nur Fettahoğlu, annelik heyecanı yaşıyor. İki yıl önce Levent Veziroğlu ile nikah masasına oturan Fettahoğlu, artık hamileliğinin son haftalarında. 7,5 aylık hamile olan oyuncu, bu nedenle önümüzdeki günlerde dizi çalışmalarını askıya alacak. Halen “Filinta”nın Süreyya'sı olarak izleyici karşısına çıkan Fettahoğlu, 40. bölümde zorunlu olarak ekibe veda edecek. Doğumun ardından aynı sete dönüp dönmeyeceği ise halen belirsizliğini koruyor.



 








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