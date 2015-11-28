Numara taşıma işleminin gerçekleşme tarihi, verici işletmecinin numaranın taşınması talebine ilişkin cevabını gönderdiği tarihten asgari bir, azami iki gün sonrası olacak.



- 3 aylık bekleme zorunluluğu kalkıyor



Abonenin, numarasının tahsisli olduğu işletmeciyle ilk abonelik sözleşmesini imzaladığı tarihten itibaren 3 ay geçmeden numarasını taşıyamadığını hatırlatan Yıldırım, yeni düzenlemeyle sabit abonelerin bu 3 aylık bekleme süresi olmaksızın numaralarının taşınmasına imkan tanındığını kaydetti.



Yıldırım, mobil abonelerde ise numaranın taşınabilmesi için numaranın tahsisli olduğu işletmeciyle ilk abonelik sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren geçmesi gereken 3 aylık bekleme zorunluluğunun devir yoluyla yapılan aboneliklerde kaldırıldığını anlattı.



Abonelerin numaralarının taşınmasına yönelik talepte bulunmasının ardından işletmecilere, talebin yerine getirilmesi için tanınan sürelerin kısaldığını dile getiren Yıldırım, "İşletmecilerin taşıma taleplerini iletim süresi 2 günden 1 güne, taşıma talebinin işletmeciler tarafından kontrol süresi de yine 2 günden 1 güne indirilecek. Böylece numara taşıma işlemi, hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleşecek" dedi.



Abonelerin talebi olmaksızın numaralarını taşınmasına yönelik uygulamaların olduğunu dile getiren Yıldırım, "İşletmeci kaynaklı sebeplerle abonenin talebi olmaksızın numarasının taşındığı durumlarda abonenin ödemek zorunda kaldığı cayma bedeli, fatura gibi ücretlerin ilgili işletmeciler tarafından karşılanmasına yönelik düzenleme yapıldı" ifadesini kullandı.



- "Aboneler, uyarı tonunu almama hakkına sahip olacak"



Numara taşımadaki uyarı tonu konusunda yapılan yönetmelik değişikliğinin yürürlüğünün Danıştay tarafından durdurulduğunu anımsatan Yıldırım, şöyle konuştu:



"Yönetmelikte bu konuyla ilgili düzenleme yapıldı. Buna göre, mobil numara taşınabilirliğinde arayan aboneler için ayırt edici olacak şekilde uyarı tonu verilecek. Ancak, abonelerden isteyenler, numara taşınabilirliğine ilişkin olarak uyarı tonunu almama hakkına sahip olacak. Sabit numara taşınabilirliğinde ise halihazırdaki uygulama devam edecek."