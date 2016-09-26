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numan kurtulmuş'tan önemli açıklamalar

NUMAN KURTULMUŞ'TAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

İşte Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları:

Tarih : 26 Eylül 2016, 14:31
Puan Ver : Numan Kurtulmuş'tan Önemli Açıklamalar(0/10)


REFORM NİTELİĞİNDEKİ ADIMLAR



Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun tasarısı, çok teferruatlı olarak Adalet Bakanımız tarafından Bakanlar Kurulu'na sunuldu. İlgili bakan arkadaşlarımız bu hafta içerisinde kendilerini ilgilendiren perspektifle bu teklifle ilgili görüşlerini hazırlayacaklar. Önümüzdeki hafta da bu konu Bakanlar Kurulu'nda imzaya açılacak. Çok sayıda reform niteliğindeki adım, bu yasa tasarısıyla birlikte de atılacak.



BOSNA HERSEK'İN AB ÜYELİĞİ SÜRECİNİ DESTEKLİYORUZ



Türkiye, AB ile ilave fasıllar açılmasından yanadır. Türkiye'nin bu fasılların açılmasında hiçbir tereddüdü yoktur. Özellikle 23. ve 24. fasıllar, fikir özgürlükleri, ifade özgürlükleri ve medya özgürlükleri konusunda da Türkiye'nin hiçbir şekilde çekineceği, hiçbir şekilde geri adım atmasını gerektirecek bir durum yoktur. Aynen yeni açılan fasıllar gibi, bu fasılların açılmasını da Türkiye olarak istediğimizi, arzu ettiğimizi bir kere daha ifade etmek isteriz.

Balkan coğrafyasında yeniden siyasi stresin ortaya çıktığını görüyoruz. İlgili bütün ülkelerin Balkan ülkelerinde bu siyasi stresi azaltacak çabalar içinde olması gerektiğine inanıyoruz.

Türkiye olarak en çok üzerinde durduğumuz konu Bosna Hersek'in bütünlüğüdür. Bosna Hersek'in bütünlüğünün sağlanması açısından AB üyeliğinin önemli bir adım olacağını düşünüyoruz. Bosna Hersek'in AB üyeliği sürecini destekliyoruz.



MOODY'S'İN KARARI: NASIL OLDU DA İKİ GÜN SONRA TAM TERSİNE EVRİLDİ?



Bakanlar Kurulu'nda gündeme gelen konulardan biri Moody's not kararıdır. Moody's'in yapmış olduğu bu değerlendirme tamamıyla siyasi içerikli bir değerlendirmedir.

Bizim anlamakta zorluk çektiğimiz husus 21 Eylül günü Moddy's'in analizlerinde ortaya konan perspektif nasıl oldu da iki gün sonra tam tersine evrildi?

İlk değerlendirmede 15 Temmuz sonrasında ortaya çıkan risklerin önemli ölçüde azaldığı ifade edilmişti.

Ancak 2 gün sonra Moody's Türkiye'nin notunu indirdi.

Darbe girişimi sonrası Türkiye ekonomisi için büyük bir risk vardı ama değişti. Türkiye ekonomisi kararlılıkla yoluna devam ediyor.

Evet darbe büyük bir kırılganlık ortaya çıkarma potansiyeline sahipti. Ancak çok şükür bu dönem geride kaldı.

Darbeyi planlayan üst aklın “Türkiye ekonomisi kötüye gidiyor” algısı yaratmak için çalışacağını bileceğiz.

Böyle bir açıklamanın sayın cumhurbaşkanımızın ABD'de yatırımcılarla yaptığı çok olumlu görüşmeler sırasında yapılması da oldukça manidardır.

İnşallah oluşturulmaya çalışılan bu algı operasyonu da en kısa sürede sona erecektir.

Biz herhangi bir derecelendirme kuruluşunun Türkiye ekonomisi ile ilgili ‘Aferin ne güzel gidiyorsunuz' demesini, her şeyin güllük gülistanlık olduğu anlamına nasıl almadıysak; bugün herhangi bir derecelendirme kuruluşunun Türkiye ekonomisinin görünümünü durağana çevirmesi ve notunu değiştirmesini de hayatın sonu, kıyametin kopuşu olarak telakki etmeyiz.



KAMUDA PKK OPERASYONU HAKKINDA BAKANLAR KURULUNDA DEĞERLENDİRME YAPILDI MI?



Türkiye üç terör örgütüyle mücadele ediyor. PKK, DAEŞ ve FETÖ de darbe girişimi ile bu işin tuzu biberi oldu.Türkiye bunlarla irtibatlı ve iltisaklı olanlarla mücadele etmelidir. Türkiye diğer terör örgütleriyle de FETÖ ile olduğu gibi mücadele etmektedir.



MÜNBİÇ'E OPERASYON OLACAK MI? RAKKA İLE İLGİLİ OPERASYONA İLİŞKİN NETLEŞEN DETAYLAR VAR MI?



Türkiye'nin Suriye'deki operasyonunu 3 tane kırmızı çizgisi var. Birincisi Türkiye kendi sınırlarını terör örgütlerinden korumak zorundadır. İkincisi Türkiye Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanadır. Üçüncüsü ise bunula bağlantılı olarak Suriye'nin kuzeyinde oluşturulacak bir PYD koridorunun pratik olarak Suriye'nin bölünmesi anlamına geleceğini biliyoruz. Buna Türkiye'nin müsaade etmeyeceği muhakkaktır. Özellikle Menbiç'te YPG'nin Fırat'ın doğusuna çekildiği ve Menbiç'i boşalttığını görüyoruz. Rakka ve Musul'da yerel unsurların operasyonların ana unsuru olması görüşünü savunuyoruz. Ve bu operasyonlar uluslararası koalisyonun gözetiminde yapılsın. PYD ve YPG'nin bu operasyonlarda bulunmaması Türkiye için önemlidir.



OHAL DEVAM EDECEK Mİ?



Olağanüstü hal ile ilgili, devamı, uzatılması ile ilgili herhangi bir konu Bakanlar Kurulumuza gelmemiştir.








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