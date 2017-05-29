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Numan Kurtulmuş'tan Ohal Komisyonu Açıklaması
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numan kurtulmuş'tan ohal komisyonu açıklaması

NUMAN KURTULMUŞ'TAN OHAL KOMİSYONU AÇIKLAMASI

Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu sonrasında açıklamalarda bulundu. OHAL inceleme komisyonunun çok yakında kendi takvimlerini açıklayacağını söyleyen Kurtulmuş, 'Çok fazla başvuru var, bunlarla ilgili her başvuru teker teker incelenecek' dedi.

Tarih : 29 Mayıs 2017, 15:47
Puan Ver : Numan Kurtulmuş'tan Ohal Komisyonu Açıklaması(10/10)11


 Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu sonrasında açıklamalarda bulundu. OHAL inceleme komisyonunun çok yakında kendi takvimlerini açıklayacağını söyleyen Kurtulmuş, 'Çok fazla başvuru var, bunlarla ilgili her başvuru teker teker incelenecek' dedi.



DEAŞ'a karşı mücadele konusunda tam netletmiş bir operasyon yok. Son noktaya doğru gelineceğini ümit ediyoruz. Türkiye Rakka'nın ve diğer şehirlerin DEAŞ'tan temizlenirken başka terör örgütlerinin araç olarak kullanılmasına kesinlikle karşı. Türkiye'nin bu konudaki görüşü gayet açıktır.



 



kaynak:cnntürk








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