Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, AK Parti'nin Anayasa değişikliği paketinde 330'u bulduğu anda düğmeye basacağını söyledi. Kurtulmuş, idam cezası geldiğinde Abdullah Öcalan'ı da etkilemesine ilişkin, "Parlamentoda bunun önünü açabilecek bir durum oluşursa gereği yapılır" dedi.







Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.







Kemal Batmaz'ın Adil Öksüz'le birlikte darbeyi yöneten isimler arasında olduğunun ifade edilmesine ilişkin Kurtulmuş, "Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yönettiği bir soruşturma var burada. Adil Öksüz ismi ortada olan bir isim ve benim şahsen baştan beri tahmin ettiğim Adil Öksüz'ün bir gölge olduğu esas onun arkasında başka isimlerin olabileceği şeklinde dile getirmiştim. Kemal Batmaz bunlardan birisi midir değil midir ortaya çıkacak soruşturmada. Ama hem yeni bilgi ve belgeler ortaya çıkıyor hem de içerdeki bu darbe zanlılarının vermiş olduğu itiraflar çerçevesinde çok kapsamlı bir soruşturma yürüyor. Detaylı şekilde planlamış olan bir darbe teşebbüsü ve eğer darbe önceden deşifre edilmiş olmasaydı darbeyi vaktinde yapacaklardı ve başka bir sonuç ortaya çıkacaktı.







Darbe bir şekilde önceden öğrenildiği için öne alındı ve onun vermiş olduğu bir telaşla da darbeyi yapamaz duruma geldiler. Sadece uçakları kaldırıp bombalayanlar değil bunların arkalarında kimler var, kimler bir yere kadar geldi bir yerde durdu bütün hepsinin ortaya çıkarılması lazım. Bunların siyasi ayakları vesaire çok uzun sürecek bir soruşturma süreci. Her itiraftan, her detaydan her görüntüden her yeni bilgiden başka bir noktaya ulaşılabilecek bir durum. Dolayısıyla Allah savcılara kolaylık versin. Bunu kısa bir süre içinde sonuçlandırıp davanın dosyasını tekemmül ettirmekle yükümlüler aynı zamanda da herkesi ortaya çıkarmak mecburiyetindeler. Ama aynı zamanda da bunun taşınamaz bir yük haline gelmemesi abur cubur bir takım iddialarla dolmaması için çok titiz davranmak zorundalar. Ümit ederiz çok kısa süre için darbe ile ilgili esas dava açılır ve milletin beklentilere cevap verilmiş olur" dedi.







Kurtulmuş Kemal Batmaz iddiası hakkında, "Detayını bilmiyoruz bilgi ve belge başsavcının elindedir. Yoksa böyle bir operasyona düğmeye basmaları mümkün değil. Başka bilgi ve delillerde var dolayısıyla takip edeceğiz. Zaten tutuklu durumda" ifadelerini kullandı.