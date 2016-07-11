

Bakanlar Kurulu, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında saat 09.15'te Çankaya Köşkü'nde toplandı.







Toplantı sonrası Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş kameralar karşısına geçti.







Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş'a Anadolu Ajansı'nın duyurduğu, terör örgütü PKK'nın üst düzey sorumlularından "Bahoz Erdal" kod adlı Fehman Hüseyin'in, Suriye'de öldürüldüğü haberi soruldu.







Haberin teyide muhtaç olduğu belirten Numan Kurtulmuş, 'Biz resmi açıklamamızı bu bilgiler teyit edildikten sonra yapabiliriz' diye konuştu.







Kurtulmuş, bayramdaki trafik kazalarıyla ilgili konuşurken "Önümüzdeki bayramda da uzun bir tatil olacak. Dileriz ki hiç kaza olmasın" dedi.







Bir gazetecinin sorusu üzerine Kurtulmuş, Kurban Bayramı tatili meselesinin Bakanlar Kurulu'nda konuşulmadığını, uzun tatil yorumunun kendisine ait olduğunu söyledi. Numan Kurtulmuş, 'Netleştiği zaman söyleriz. Henüz böyle bir konu gündemde değil. Söylediklerim kişisel düşüncemdi' ifadesini kullandı.







KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN?







Kurban Bayramı 12 Eylül Pazartesi günü başlıyor ve 4 gün sürüyor. Tatilin 9 güne çıkması için 16 Eylül Cuma gününün tatil ilan edilmesi gerekiyor.







Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları şöyle:







'Ölümlü trafik kazalarında ciddi bir azalma var. Trafik kazalarına karşı yeni tedbirler alınacak. Bunları sıfıra indirecek çalışmayı gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bir ulusal seferberlik mantığı ile alınacak tedbirlerin yerine getirilmesi zorunludur. Ümit ediyorum ki önümüzdeki bayramda da uzun bir tatil olacak. Dileriz ki hiç kaza olmasın. Bayramdan az önce hizmete açtığımız Osmangazi Köprüsü ile ilgili de çok önemli bir sonucu paylaşmak istiyorum. 9 gün içerisinde ortalama günde 100 bini aşkın geçiş oldu. 9 günlük ortalama da yaklaşık 1 milyonu aşkındır.







EKONOMİK MÜJDELER PAKETİ







Ekonomik müjdelerle ilgili bir eylem planı ortaya konulmuştu. Bu planın her bir maddesiyle ilgili, hangi bakanlığın, hangi kurumların ilgili olduğu, sorumlulukların ne olduğu detaylı olarak tespit edildi. Yatırımların teşviki ve ekonominin canlandırılmasıyla ilgili müjdelerin uygulanmasına dönük bazı yasal tedbirler gerekecek. Bu yasal tedbirlerin de, Arife günü ilan ettiğimiz müjdelerle ilgili gerekli yasal düzenlemelerin de Meclis tatile girmeden evvel çıkarılacağını müjdelemek isterim.







AB İLE MÜZAKERELER







Türkiye kendi istikametinde devam ediyor.







'FEHMAN HÜSEYİN ÖLDÜRÜLDÜ' HABERİ







Bahoz Erdal'ın (Fehman Hüseyin) öldürüldüğüne dair çeşitli kanallardan haber kanallarından ve istihbarat kanallarından gelen bilgiler var. Ancak bu bilgiler henüz teyit edilmiş değildir. Biz resmi açıklamamızı bu bilgiler teyit edildikten sonra yapabiliriz.







MISIR'LA İLİŞKİLER







İlişkilerin düzeltilmesi için henüz bir adım atılmadı. Askeri darbe rejimi de yaptıklarını gözden geçirmeli.







SURİYELİ SIĞINMACIYA VATANDAŞLIK







İçişleri Bakanlığımız Suriyelilerin vatandaşlığı meselesiyle ilgili konuda çalışmalarını tamamlamış değildir. Bakanlığımız teferruatlı bir şekilde konuyla ilgili çalışmaları sürdürüyor. Türkiye'ye faydalı olabilecek, teröre asla bulaşmamış ve Türkiye ile Suriye arasındaki köprüyü oluşturabilecek nitelikteki vatandaşların, nasıl Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçebilir Suriyeliler, bunlarla ilgili çalışmalar yapılıyor.'