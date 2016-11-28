

AP'nin aldığı kararı yok hükmünde sayıyoruz. Aşırı sağın yükselişinin göstergesidir. Bu karar sadece Türkiye için değil AB için de içe kapanmayı gösteriyor. Gerginliğin tarafı AB içindeki siyaset çevreleri. Alınan bu karar AB'nin içine kapanmasını sağlayan bir karardır. Biz bu ilişkilerin olumsuz bir yöne kaymasını istemeyiz ama olumsuz bir tarafa kayarsa Türkiye'den çok Avrupa'nın zararlı çıkacağını bilmenizi isteriz.







Biz Kıbrıs'ta çözümden yanayız ancak biz dönüşümlü başkanlık düzenini önemsiyoruz.







MÜZAKERELERİ SÜRDÜRMEYE DEVAM EDİYORUZ







Türkiye, Suriye'deki siyasi müzakerelerin yeniden başlatılması için elinden gelen desteği vermektedir. Ayrıca bu anlamda ilgili bütün taraflarla müzakereleri sürdürmeye devam ediyoruz. Fırat Kalkanı operasyondaki öncelikler devam etmektedir. 5 bin kilometrekarelik alanın DAEŞ'ten temizlenmesidir. Operasyon öncesi tarafları bilgilendiriyoruz. Türkiye ÖSO ile lojistik destek sürdürüyor. Musul bölgesinde DAEŞ'e karşı başlatılan operasyonlar ortak bir anlayışla devam ediyor. Talafer ve Sincar'daki gelişmeleri yakından takip ediyoruz.







(Türk askerinin bulunduğu bölgeye hava saldırısı düzenlenmesi) Rusya açıkça bu saldırıda bulunan hava araçlarının Rusya'ya ait olmadığını bizzat sayın Putin belirtmiştir. Biz bu konudaki İHA ve savaş uçakları konusundaki teyit yapıldıktan sonra gerekli girişimleri yapacağız. İlgili bütün uçuşlarla ilgili kayıtlar incelendikten sonra gerekli adımlar atılacaktır.







(MHP ile Anayasa görüşmeleri) Bizim MHP'ye teklifimiz ulaştırıldı. Şu anda MHP teknik düzeyde AK Parti'nin kendisine göndermiş olduğu metinle ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Teknik müzakerelerle sonuçlar aşılınca da liderler düzeyinde son görüşmeler yapılarak sonuca gidileceğine inanıyoruz.







kaynak:milliyet