NUMAN KURTULMUŞ: HDP'NİN FİRARİ VEKİLİ YAKALANDI
Başbakan Yardımcısı Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu sonrasında açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, "HDP Milletvekili Nihat Akdoğan Hakkari girişinde polisler tarafından yakalandı." dedi.
Başbakan Yardımcısı Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu sonrasında açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, "HDP Milletvekili Nihat Akdoğan Hakkari girişinde polisler tarafından yakalandı." dedi.
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