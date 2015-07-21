

İşte Numan Kurtulmuş'un konuşmasından satır başları;







Canlı bomba olduğu emareleri var. Millet olarak hepimizin yüreklerini burkan çok elim bir hadise ile karşı karşıyayız. Bu olaylar oluş şekli ve zamanlaması itibariyle kayda değer dikkat çekici bir olaydır. Sayıları maalesef 31'e çıkmış olan bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Şu anda 32 yaralımız var. Bir kısmının durumu oldukça ağır.







"5 CENAZE AİLELERİNE TESLİM EDİLDİ"







Suruç'taki cenazelerin tamamı Gaziantep'teki Adli Tıp'a kaldırıldı. Urfa'dan koşulları çok daha iyi olduğu için oraya kaldırıldılar. 5 cenaze kimlik tespitinin ardından ailelerine teslim edildi. Ailelerine Allah sabır versin. Hakikaten olay ilginçtir.







"KORUNAKLI BİR BİNAYDI"







Amara Kültür Merkezi korunaklı bir bina. Böyle bir bombalama olması üzücüdür. Hiçbir detay ihmal edilmeden arakadaşlarımız anbean değerlendiriyor. Kimsenin şüphesi olmasın bu aydınlatılacaktır. En ufak bir ipucu dahi göz ardı edilmeyecektir. Bu bütün Türkiye'nin ortak acısıdır.







Terörün dini, mezhebi, siyasi kanaati olmaz. Bütün milletimiz el ele vererek bu teröristlerin istediği sonuçları önleyebiliriz. Hep beraber terörün karşısında durmak zorundayız. Hayatta kalma hakkını korumaya dönük olarak korumak zorundayız.







"BASIN MENSUPLARIMIZDAN DESTEK BEKLİYORUZ"







Detaylar kesinleştikçe kamuoyuyla paylaşacağız. Basın mensuplarımızdan ayrıca destek bekliyoruz. Bazı çevreler son derece yanlış bir algı yönetimi yürütmek istiyor. Terör gruplarına Türkiye'nin destek verdiği şeklinde son derece haksız, yanlış bazı yorumları duyuyoruz. Bunlar Türkiye'ye aziz milletimize haksızlıktır. Daha dünyanın ismini bile bilmediği terör örgütlerinin, DAEŞ'in nasıl büyük bir terör organizasyonu olduğunu da en başından itibaren Türkiye dile getirmiş her türlü tedbirini almıştır. Bu saldırılar DAEŞ tarafından yapıldıysa bu tüm Türkiye'ye yönelik bir saldırıdır, bunun muhatabı Türkiye'dir. Buradaki haksız eleştirilerin altını çiziyorum. Teröre karşı en ufak taviz vermedik, vermeden devam ediyoruz. Türkiye bölgesinde istikrar adası olan bir bölge.







"BİRİLERİ EŞ ZAMANLI OLARAK DÜĞMEYE BASMIŞ OLABİLİR"







Bir tarafta Suruç'ta hain bir saldırı ile 31 evladımız kaybettik, ama aynı zamanda Adıyaman'da da bir askerimizi kaybettik. Türkiye kendi iç kardeşliğini sağlayarak yoluna devam etmeli. Teröristin iyisi kötüsü olmaz. Adıyaman'daki şehidimizin cenazesine gideceğiz. Birileri eş zamanlı olarak düğmeye basmış olabilir. Teröristler kim olursa olsunlar bizim düşmanımızdır. Ardından kim varsa ortaya çıkartacağız.







"DAEŞ İHTİMALİ KUVVETLİ GÖRÜNÜYOR"







Şu anda büyük şüpheler var. Üst üste şüpheler birikiyor. Olgunlaştıklarında sizlerle paylaşacağız. DAEŞ ihtimali kuvvetli görünüyor. Ama bütün ihtimallerin üzerinde çalışıyoruz. İki tane emniyet müfettişi soruşturmaya başladı.