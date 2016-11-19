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numan kurtulmuş: acırsak acınacak hale düşeriz

NUMAN KURTULMUŞ: ACIRSAK ACINACAK HALE DÜŞERİZ

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, FETÖ ile mücadelenin uzun yıllar süreceğini belirterek, “Onlara zerre kadar acımayacağız, acırsak acınacak hale düşeriz” dedi.

Tarih : 19 Kasım 2016, 14:35
Puan Ver : Numan Kurtulmuş: Acırsak Acınacak Hale Düşeriz(7/10)7


Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, FETÖ ile mücadelenin uzun yıllar süreceğini belirterek, “Onlara zerre kadar acımayacağız, acırsak acınacak hale düşeriz” dedi.



Toplu açılışlarda bulunmak üzere bulunmak üzere Ordu'ya gelen Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Yerel Yönetimler Kamu İşverenleri Sendikası (YERELSEN) tarafından düzenlenen 'Yerel Yönetimler Çalıştayı'na katıldı. Çalıştayda bir konuşma yapan Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, FETÖ ile mücadelenin önemine dikkat çekti.

FETÖ ile mücadelede kesinlikle 'yufka yürekli' olmamak gerektiğini kaydeden Kurtulmuş, "FETÖ ile mücadele konusunda yufka yürekli olmaya gerek yok. Gereksiz merhamet duygularına da yer yok. Eğer 15 Temmuz'da bu hain çete ve arkasındaki güç odakları bu darbeyi başarmış olsalardı bugün hiç birimiz bu salonda yoktuk" diye konuştu.





"FETÖ mağdurları falan yok"

FETÖ'ya karşı yapılan operasyonlarda mağduriyet oluşturulduğu şeklindeki algı oyunlarına gelinmemesi gerektiğini belirten Kurtulmuş, kesinlikle acıma duygusu yaşamayacaklarını vurgulayarak şöyle konuştu: "Efendim FETÖ mağdurları falan. FETÖ mağdurları falan yok. Altını üstünü çizerek söylüyorum. FETÖ'nün mağdur etmeye kalktığı milletimiz var. Bu öyle bir mücadele ki Harp Okulu'nda ilk sınav soruları çaldıkları tarih 1973. Adamlar 1973'ten beri ordunun içine girmiş, emniyetin içine girmiş, adliyenin içerisine girmiş, mülkiyenin içerisine girmiş, ekonomik örgütlerin içerisine girmiş, hatta öyle bir şey olmuş ki kurumların bir kısmı alttan üste bunlardan olmuş. TÜBİTAK'tan Merkez Bankasına kadar. Kendilerinden olmayana hayat hakkı tanımamışlar. Rakip gördüklerini uyduruk soruşturmalarla kenara atmışlar Yani hak ettikleri için buralara gelmemiş bu herifler. Korku salarak, baskı yaparak, zulmederek gelmişler. 15 Temmuz'dan sonra her gittiğim yerde onların mağduriyetine zulmüne uğramış, hayalleri çalınmış gençlerle karşılaştım. Orduda işkence taburlarında işkence gördükleri için istifa edip ordudan ayrılmak zorunda kalan onlarca gençle karşılaştım. Yazıktır günahtır. Şimdi onları devletin içinde nereye girdilerse çıkartacağız temizleyeceğiz. Bunlara acımayacağız. Merhamet duygularını bir tarafa bırakacağız. Acırsanız acınacak hale gelirsiniz. Adamların 40 yıllık hazırlığını 40 günde temizleyecek değiliz. Bu uzun yıllar sürecek ve bu ülkeyi onlardan temizleyeceğiz."



 



kaynak:sabah








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