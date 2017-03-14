Başkentte Kar Yağışı
Bir Yasak Da Belçika'dan
Abd'de Kar Nedeniyle Olağanüstü Hal İlan Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Merkel Sana Yazıklar Olsun!
Numan Kurtulmuş Açıkladı.. Hollanda Hakkında Flaş Karar
Quaresma'ya Ceza Geliyor
Altın Kaplama Uçaktan 506 Ton Bagajla İndi!
Mısır'da Flaş Hüsnü Mübarek Kararı!
Türkiye'den Flaş Hollanda Açıklaması
Almanya'ya Gidecekler Dikkat! Berlin Havalimanlarında Grev!
Chp'nin Kilis Teşkilatı Ak Parti'ye Geçti
Merkez Bankası Beklenti Anketi Açıklandı
Nükleer Devi Türk Şirkete Ortak Oldu
Beşiktaş-Olympiakos Maçı Biletleri Satışta
Fetö'nün Adli Tıp Yapılanmasına Dava Açıldı
Obezite Kanser Riskini Artırıyor!
Kılıçdaroğlu, Skandallarına Bir Yenisini Daha Ekledi
Pop Kraliçesi Joni Sledge Yaşamını Yitirdi
Musul'da Bir Mahalle Daha Deaş'tan Kurtarıldı!
Edirne'de Cinayet Şebekesi Çökertildi: 5 Tutuklama!

NUMAN KURTULMUŞ AÇIKLADI.. HOLLANDA HAKKINDA FLAŞ KARAR


NUMAN KURTULMUŞ AÇIKLADI.. HOLLANDA HAKKINDA FLAŞ KARAR
Tarih : 14 Mart 2017, 09:05
Puan Ver : Numan Kurtulmuş Açıkladı.. Hollanda Hakkında Flaş Karar(8/10)9


Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Çankaya Köşkü'nde yapılan Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.



Hollanda'nın Türk bakanlara yönelik tutumunu eleştiren Kurtulmuş, 'Yapılanlar hiçbir ölçüye uymayan, hadsizlik ve terbiyesizlik içeren davranışlardır. Bunların kabul edilmesi, hiçbir ölçü bakımından mümkün değildir' dedi.Bundan sonraki süreçte, Hollanda bu yaptıklarını telafi edene kadar üst düzey resmi görüşmelerin askıya alınması kararlaştırılmıştır. Hollandalı resmi zevatı Türkiye'ye getirecek olan uçuşlara verilmiş olan izinler bugün itibariyle iptal edilmiştir' dedi.



 



kaynak:hürriyet








Etiketler: Numan  Kurtulmuş  Açıkladı  Hollanda  Hakkında  Flaş  Karar    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER