

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Çankaya Köşkü'nde yapılan Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.



Hollanda'nın Türk bakanlara yönelik tutumunu eleştiren Kurtulmuş, 'Yapılanlar hiçbir ölçüye uymayan, hadsizlik ve terbiyesizlik içeren davranışlardır. Bunların kabul edilmesi, hiçbir ölçü bakımından mümkün değildir' dedi.Bundan sonraki süreçte, Hollanda bu yaptıklarını telafi edene kadar üst düzey resmi görüşmelerin askıya alınması kararlaştırılmıştır. Hollandalı resmi zevatı Türkiye'ye getirecek olan uçuşlara verilmiş olan izinler bugün itibariyle iptal edilmiştir' dedi.







kaynak:hürriyet