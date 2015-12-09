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NUMAN KURTULMUŞ: AÇIK BİR İFTİRADIR


NUMAN KURTULMUŞ: AÇIK BİR İFTİRADIR
Tarih : 09 Aralık 2015, 11:22
Puan Ver : Numan Kurtulmuş: Açık Bir İftiradır(8/10)8


Numan Kurtulmuş AA Editör Masası'nda Rusya'nın 'Türkiye DAEŞ'ten petrol alıyor iddiasına sert yanıt verdi. Kurtulmuş, "Bu Türkiye atılmış büyük iftiradır" dedi.



Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları:



(Musul'daki Türk askeri varlığı) Bizim oradaki varlığımız asla Irak halkının karşısında olan bir tutum değildir. Irak hükümetinin aleyhine olan bir durum değildir. Tam tersine DAEŞ ile mücadelede Irak hükümetine yardım etmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin unsurları orada eğitim amaçlı vardır, orada muharip unsurlarımız bulunmuyor. Abartılmış bir konudur, ben en kısa zamanda bu gerilimin düşürüleceğini ümit ediyorum.



(Musul'daki Türk askeri varlığı) Başından itibaren merkezi Irak hükümetiyle Türkiye irtibatlı olarak eğitim konusunda hareket ediyor. Bunun giderilmesi için önce Milli Savuma Bakanımız, Iraklı mevkidaşıyla görüştü arkasından Sayın Başbakanımız Irak Başbakanı Sayın İbadi'ye bir mektup kaleme aldı. Mesele planlı bir askeri eğitimin bir parçasıdır, uzun süredir orada Türkiye bulunmaktadır. Bu eğitimleri vermektedir.








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