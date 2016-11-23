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nükleer tıp kanser tedavisinde önemli role sahip

NÜKLEER TIP KANSER TEDAVİSİNDE ÖNEMLİ ROLE SAHİP

Patofizyolojik görüntüleme branşı olan nükleer tıp, özellikle kanserin teşhis ve tedavi sürecinde önemli rol oynuyor.

Tarih : 23 Kasım 2016, 15:12
Puan Ver : Nükleer Tıp Kanser Tedavisinde Önemli Role Sahip(8/10)10


Patofizyolojik görüntüleme branşı olan nükleer tıp, özellikle kanserin teşhis ve tedavi sürecinde önemli rol oynuyor. Nükleer Tıp Uzmanı Doç. Bozkurt, bu branştaki gelişmelerin sadece onkolojide değil, nöroloji ve kardiyolojide de önemli kullanım alanları yarattığını söylüyor.



Türkiye Nükleer Tıp Derneği tarafından Bursa'da düzenlenen 2016 Nükleer Tıp Kış Sempozyumunda, güncel bilimsel çalışmalar ve yenilikler masaya yatırıldı.



Doktorlarsitesi.net yazarı Uzm. Dr. Fatih Batı'nın aktardığına göre, Sempozyum Başkanı Doç. Dr. Murat Fani Bozkurt, nükleer tıbbın son yıllarda büyük değişim ve gelişim gösterdiğini, yeni tanı ve tedavi yöntemlerinin gelişmesi ile da tüm dünyada öne çıkan bir branş haline geldiğini söyledi.



Sempozyumun ana temasının ‘Teranostik Yaklaşımlar ve Nükleer Tıpta Yeni Ufuklar” olduğunu ifade eden Doç. Bozkurt, teranostik yaklaşımın; seçilmiş hastalara son derece özgün radyoaktif işaretli ajanlar verilerek tedavi etkinliği yüksek, yan etkileri ise çok daha az, hedefe yönelik tedavilerin gerçekleştirildiği nükleer tıp uygulamaları olduğunu aktardı.



PROSTAT KANSERİ TEDAVİSİNDE TERANOSTİK YAKLAŞIM AVANTAJI



Teranostik yaklaşım uygulamalarının özellikle prostat kanseri açısından önemli olduğunu dile getiren Bozkurt, “Nükleer tıpta yeni uygulamaya giren özgün radyofarmasötik ajanlar ile tedaviye dirençli prostat kanserinde hedefe yönelik görüntüleme ve tedavilerle başarı şansımız daha da arttı” dedi.



Dr. Bozkurt, nükleer tıpta kullanılan PSMA tanısal görüntülemenin, prostat kanseri olgularında hastalık yaygınlığı ve yeniden evreleme sağladığını, yanı sıra diğer tedavi seçeneklerine yanıt vermeyen hastalarda da internal radyasyon tedavisi imkanı sunduğunu söyledi.



Prostat kanserinde uygulanan bu yöntemin tüm dünyada ümit vaat edan bir uygulama olduğunu vurgulayan Bozkurt, “Bu sayede, daha yüksek radyasyon dozları ile hedefe yönelik tedavi gerçekleştirilirken, normal dokuların alacağı zararlı ışınların minimal düzeyde kalması sağlanmış oluyor” değerlendirmesinde bulundu.



 



kaynak:ntv








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