

Viyana'da İran ile P5+1 ülkeleri arasında devam eden müzakerelerden anlaşma çıkmazken tansiyon yükseldi. Müzakere sırasında AB Temsilcisi Mogherini, İran Dışişleri Bakanı Zarif'e bağırdı. Zarif “Asla bir İranlıyı tehdit etme!” cevabını verdi.P5+1 Grubu, yani ABD, Fransa, İngiltere, Rusya, Çin ve sonradan eklenen Almanya'nın İran'la yürüttüğü nükleer müzakerelerin aslında 30 Haziran'a kadar bir anlaşmayla sonuçlanması gerekiyordu. Anlaşma sağlanamadığı için bu süre 9 Temmuz'a, yani düne kadar uzatılmıştı. Ancak dün akşam saatlerine kadar da Viyana'dan beklenen anlaşma haberi gelmedi.