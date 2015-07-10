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NÜKLEER MÜZAKERELERİNDE TANSİYON YÜKSELDİ


NÜKLEER MÜZAKERELERİNDE TANSİYON YÜKSELDİ
Tarih : 10 Temmuz 2015, 09:13
Puan Ver : Nükleer Müzakerelerinde Tansiyon Yükseldi(6/10)8


Viyana'da İran ile P5+1 ülkeleri arasında devam eden müzakerelerden anlaşma çıkmazken tansiyon yükseldi. Müzakere sırasında AB Temsilcisi Mogherini, İran Dışişleri Bakanı Zarif'e bağırdı. Zarif “Asla bir İranlıyı tehdit etme!” cevabını verdi.P5+1 Grubu, yani ABD, Fransa, İngiltere, Rusya, Çin ve sonradan eklenen Almanya'nın İran'la yürüttüğü nükleer müzakerelerin aslında 30 Haziran'a kadar bir anlaşmayla sonuçlanması gerekiyordu. Anlaşma sağlanamadığı için bu süre 9 Temmuz'a, yani düne kadar uzatılmıştı. Ancak dün akşam saatlerine kadar da Viyana'dan beklenen anlaşma haberi gelmedi.








Etiketler: Nükleer  Müzakerelerinde  Tansiyon  Yükseldi    haber

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