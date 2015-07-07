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nükleer müzakerelerde anlaşma tarihi ertelendi

NÜKLEER MÜZAKERELERDE ANLAŞMA TARİHİ ERTELENDİ

İran ile P5+1 ülkeleri arasında süren nükleer müzakerelerde nihai anlaşma tarihi ikinci kez ertelendi.

Tarih : 07 Temmuz 2015, 15:29
Puan Ver : Nükleer Müzakerelerde Anlaşma Tarihi Ertelendi(8/10)7


AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, İran ile BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) daimi üyeleri ve Almanya 'dan oluşan P5+1 ülkeleri arasında süren nükleer müzakerelerde nihai anlaşma için hedef tarihin ikinci kez ertelendiğini söyledi. Mogherini, "Çözülmesi gereken son birkaç zor konu kaldı" dedi ve müzakerelerin birkaç gün daha süreceğini duyurdu. Bakanlardan bir kısmının müzakerelerden ayrılabileceğini belirten Mogherini, "Ancak dönmeye hazır olacaklar" dedi.








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