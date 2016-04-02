

4. Nükleer Güvenlik Zirvesi Washington'da yapıldı. ABD Başkanı Barack Obama'nın ev sahipliğinde yapılan zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Zirvenin ana Gündemini nükleer terörizme darbe indirilmesi için küresel işbirliğinin pekiştirilmesi oldu. ABD Başkanı Barack Obama, "DAEŞ, hardal gazı da dahil kimyasal silahları zaten Suriye ve Irak'ta kullandı. Eğer bu delirmiş adamlar nükleer bombaya veya nükleer materyallere ulaşırlarsa onları mümkün olduğu kadar çok masum insanı öldürmek için kullanabileceğinden şüphe yok" dedi.







Obama'nın, "nükleer silahlardan arındırılmış dünya" fikriyle 2010'da başlattığı ve iki yılda bir tekrarlanan Nükleer Güvenlik Zirve'sinin, bu yıl sonuncusu düzenlendi. Başkent Washington'ın önemli toplantı noktalarından Washington Kongre Merkezi'nde düzenlenen zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu 52 devlet ve hükümet başkanının yanı sıra Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB), Uluslararası Polis Teşkilatı (INTERPOL) ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) temsilcileri katıldı.







Zirvenin ilk gününde ABD Başkanı Obama, zirveye iştirak eden devlet liderlerini Beyaz Saray'da akşam yemeğinde ağırlamıştı.Zirvenin ikinci günü ise “Nükleer Güvenliğin Pekiştirilmesinde Ulusal Eylemler” oturumuyla başladı.







Obama, başkanlık ettiği açılış oturumunda, atılan “somut” adımlarla dünyada nükleer terörizm riskinin azaltıldığını anlattı.







Şu zamana kadar teröristlerin nükleer materyallere ulaşamadığını belirten Obama, IŞİD ve diğer aşırılık yanlısı grupların nükleer silaha ulaşmasının “dünyanın güvenliğine yönelik en büyük tehditlerin arasında yer aldığını” vurguladı.







Obama, “DAEŞ, hardal gazı da dahil kimyasal silahları zaten Suriye ve Irak'ta kullandı. Eğer bu delirmiş adamlar nükleer bombaya veya nükleer materyallere ulaşırlarsa onları mümkün olduğu kadar çok masum insanı öldürmek için kullanabileceklerinden şüphe yok. Bu nedenle bizim çalışmalarımız çok önemli olmayı sürdürüyor. Nükleer terörizme karşı en etkin savunma bu materyali tamamen güvenlik altına almaktır ki her şeyden önce bu yanlış ellerin eline geçmesin” diye konuştu.







Barack Obama, teröristlerin nükleer materyallere ulaşmasının zorlaştırıldığına dikkati çekse de “nükleer terörizm tehdidinin sürdüğü” uyarısında bulundu.







ABD elindeki materyallerine ilişkin envanterini açıklayacak







ABD Başkanı Obama, ellerindeki zenginleştirilmiş uranyum stoklarını yok eden Arjantin, İsveç ve Özbekistan'ın da aralarında bulunduğu ülkelerin adımlarını övdü. Obama, bu noktada ABD'nin de nükleer silah yapımında kullanılabilecek elindeki materyallere ilişkin envanterini kamuoyuyla paylaşacağı bilgisini verdi. Bu materyalleri kayda değer bir şekilde azalttıklarını belirten Obama, “Nükleer güçle çalışan gemi ve denizaltılar konusunda da aşırı zenginleştirilmiş kullanımını azaltacak yöntemler arıyoruz” diye konuştu.







Rusya katılmıyor







Zirveye Rusya katılmıyor. Yaklaşık 7 bin 700 nükleer başlıkla dünyanın en büyük nükleer gücüne sahip Rusya'nın davet edildiği halde katılmaması dikkat çekiyor.