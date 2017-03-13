Nükleer Devi Türk Şirkete Ortak Oldu
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nükleer devi türk şirkete ortak oldu

NÜKLEER DEVİ TÜRK ŞİRKETE ORTAK OLDU

Fransız Assystem Türk mühendislik şirketi Envy'nin yüzde 51 ortağı oldu. Envy halihazırda Akkuyu ve Sinop nükleer santral projelerinin saha mühendisliği çalışmalarını yürütüyor.

Tarih : 13 Mart 2017, 16:10
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Küresel anlamda nükleer mühendislik hizmetleri sunan Fransız Assystem, nükleer santral saha mühendisliği yapan ilk Türk şirketi Envy'nin yüzde 51 hissesini aldı.



Her iki şirketten yapılan ortak açıklamaya göre, Akkuyu ve Sinop nükleer santral projelerinin saha mühendisliği çalışmalarını yürüten Envy'e, Türkiye ve bölge pazarındaki fırsatları değerlendirmek için Fransız Assystem ortak oldu.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Envy İş Geliştirme Direktörü Alper Yahşi, satın almayla Assystem'in Türkiye'ye ve mühendislik servislerine duyduğu güveni ortaya koyduğunu belirterek, mevcut güçlerini uluslararası arenaya taşımak için bu iş birliğine gittiklerini vurguladı.



 



kaynak:ahaber








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