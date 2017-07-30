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Nükhet Duru, Selülitlerine Ve Kilosuna Aldırmadan Bikinili Görüntü Verdi
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Nükhet Duru, Selülitlerine ve Kilosuna Aldırmadan Bikinili Görüntü Verdi

NÜKHET DURU, SELÜLİTLERİNE VE KİLOSUNA ALDIRMADAN BİKİNİLİ GÖRÜNTÜ VERDİ

63 yaşındaki şarkıcı Nükhet Duru, Bodrum'da bikinili görüntülendi. Selülitleri ve kilosuna rağmen bikinili görüntülenmekten rahatsız olmayarak özgüvenini ortaya koydu.

Tarih : 30 Temmuz 2017, 10:10
Puan Ver : Nükhet Duru, Selülitlerine Ve Kilosuna Aldırmadan Bikinili Görüntü Verdi(6/10)2

Sahne programı için Gümüşlük'e giden ünlü şarkıcı Nükhet Duru, işle tatili birleştirdi. Bodrum ziyaretini birkaç gün uzatan sanatçı, önceki gün Hope Otel'in plajında objektife takıldı.

BİKİNİLİ GÖRÜNTÜLENMEKTEN RAHATSIZ OLMADI

Nükhet Duru, kilosuna ve selülitlerine rağmen, plajda sere serpe uzandı. Ünlü şarkıcının kendisine bu denli güvenmesi "helal olsun" dedirtti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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