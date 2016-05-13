

İstanbul Kadıköy Yeldeğirmeni'nde kartopu tartışması sonrası çıkan kavgada kartopunun camına isabet ettiği esnaf tarafından bıçaklanarak öldürülen gazeteci Nuh Köklü cinayetine ilişkin, sanık Serkan Azizoğlu'nun "kasten adam öldürmek", Nazım Coşanar'ın ise "kasten adam öldürmeye yardım etmek" suçundan yargılandığı davada Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.







'Bıçağı kalbine sapladı'







Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada esas hakkındaki mütalaasını sunan Cumhuriyet Savcısı, olay tarihinde Nuh Köklü ve arkadaşlarının kartopu oynadığı ve kartopunun tutuklu sanık Serkan Azizoğlu'nun camına isabet ettiğini belirtti. Camda herhangi bir zarar oluşmamasına rağmen Azizoğlu'nun, "O cam kaç para biliyor musunuz lan", "Hepinizi öldürürüm" diye bağırıp küfrettiği ifade edilen mütalaada, sanığın daha sonra dükkânından elinde bıçakla çıkıp bu kişilere savurduğu anlatıldı. Yaşanan kavgada bıçağın yere düştüğü ve şikâyetçi Emrah Elhan'ın bıçağa basarak sanığın almasına engel olduğu ifade edilen mütalaada, tutuksuz sanık Nazım Coşanar'ın Elhan'ı tutup çektiği kaydedildi. Mütalaada yaşanan bu durum üzerine Sekan Azizoğlu'nun bıçağı aldığı ve Nuh Köklü'nün kalbine sapladığı belirtildi.