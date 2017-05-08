NÜFUS KAYBI YAŞAYAN İTALYAN BELDESİNE TAŞINACAKLARA 2000 EURO
İtalya'da nüfus kaybı sorunu yaşayan bir beldenin "hayalet kasabaya" dönüşmesini engellemek için, buraya yerleşeceklere 2000 euro (ortalama 7 bin 766 lira) ödenmesi planlanıyor.
Kuzeydeki Liguria bölgesinde yer alan Bormida'da, nüfus yaşlanması ve iş imkanlarının kısıtlılığı gibi nedenlerle nüfus kaybı ciddi bir soruna dönüştü. BBC Türkçe'de yer alan habere göre nüfusu 400'ün altına inen Bormida'nın tamamen terk edilmiş bir beldeye dönüşmesini engellemek için Belediye Başkanı bir teşvik programı hazırladı.
kaynak:yenişafak
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