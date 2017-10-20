NÜFUS HİZMETLERİ KANUN TASARISI MECLİS'TE KABUL EDİLDİ!
Nüfus Hizmetleri Kanunu ile İstanbul'un Eyüp ilçesinin adının Eyüpsultan olarak değiştirilmesine ilişkin kanun teklifi Meclis'ten geçti.
Müftülerin nikah kıyma yetkisini de kapsayan kanun değişikliği Meclis'ten onay aldı.
EYÜP İLÇESİ EYÜPSULTAN OLDU
Kanun tasarısı ve teklifi ile 'Eyüp' ilçesinin ismi 'Eyüpsultan' olarak değiştiriliyor. Nüfus hizmetleri elektronik ortamda tutulan aile kütüklerinde kişiye ait tek kayıt tutulacak. Doğum olayları yurt içinde 30 gün içinde nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise 60 gün içinde dış temsilciliğe bildirilecek.
MÜFTÜLER NİKAH KIYABİLECEK
Müftülere nikah kıyma yetkisi verilecek. Kişiler kendileri ve alt ya da üst soylarına ait nüfus örneklerini e-Devlet kapısı üzerinden sorgulayabilecek. Adres bildirimleri 20 gün içinde yapılacak. Kimlik paylaşım sistemiyle bürokrasiden kaynaklı iş gücü ve zaman kaybı önemli ölçüde önlenecek. İçişleri Bakanlığına kadro tahsis edilecek.
EVLENME YOLUYLA VATANDAŞLIK KAZANMA MADDESİ DEĞİŞMEDİ
5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 16. maddesinde yer alan evlenme yoluyla vatandaşlık kazanma maddesinde başvuru sahiplerinde 'milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmama' koşulu ise korundu. Kanun tasarısında "ve kamu düzeni" ibaresi "kamu düzeni ve genel ahlak" şeklinde değiştirilmek istenmişti.
Kaynak: haberinburada
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