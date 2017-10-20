Kerkük'te Terörle Mücadele Polislerine Silahlı Saldırı: 1 Polis Öldü, 4 Polis Yaralandı
Son Euroleague Şampiyonu Fenerbahçe, Milan'ı Uzatmalarda 92-86 Yendi.
Nüfus Hizmetleri Kanun Tasarısı Meclis'te Kabul Edildi!
Abd'den Vize Krizi İle İlgili Yeni Açıklama: Önemli İlerleme Kaydettik, Ancak Bize Delil Sunulmadı
Chp'li Mahmut Tanal, Tbmm Kürsüsünde Çorabını Çıkararak Ak Partililerle Tartıştı
Melih Gökçek'in Süngüsü Düştü! Canlı Yayında Konuşan Gürel: İstifa Etme Konusunda Direnç Göstermeyecek
Irak Yalanladı: Tartışmalı Bölgelerden Çekildiğimizle İlgili Haberler Gerçek Dışı
Haftasonu Galatasaray'la Oynayacak Fenerbahçe'de Soldado, Son Antrenmana Çıkmadı
Tsk, Kuzey Irak'taki Pkk'lılara Bomba Yağdırdı, 4 Terörist Öldürüldü!
Galatasaray'ı Avrupa Dışına İten Östersunds Tarih Yazmaya Devam Ediyor
Economist: Pyd'nin Kürt Muhaliflere De Tahammülü Yok
11 Yaşındaki Gitanjali Abd'nin En Genç Bilim İnsanı Oldu
Erdoğan, Vize Krizinin Çözümü İçin 4 Şart Koşan Abd'den Fetö Elebaşını İstedi!
Saldırıya Uğrayan Taraftar, Galatasaray Formasıyla Konyaspor Stadında Maç İzledi
Uefa Avrupa Liginde Konyaspor, Salzburg'a 2-0 Mağlup Oldu
D Harfini Yazamayan Öğrenciyi Döven Öğretmene Ev Hapsi Cezası Verildi
Avrupa Şampiyonu Olan Ampute Milli Takımı, Konyaspor'un Avrupa Maçını İzledi
Celta Vigo'lu Emre Mor Antrenmanda Sakatlandı
Gökçek'in İstifasıyla İlgili Yeni İddia: 10 Kasım'da Gövde Gösterisi Yapıp Görevi Bırakacak
Cenk Tosun, Messi Ve Ronaldo'ya Rakip Oldu

Nüfus Hizmetleri Kanun Tasarısı Meclis'te Kabul Edildi!

NÜFUS HİZMETLERİ KANUN TASARISI MECLİS'TE KABUL EDİLDİ!

Nüfus Hizmetleri Kanunu ile İstanbul'un Eyüp ilçesinin adının Eyüpsultan olarak değiştirilmesine ilişkin kanun teklifi Meclis'ten geçti.

Tarih : 20 Ekim 2017, 00:50
Puan Ver : Nüfus Hizmetleri Kanun Tasarısı Meclis'te Kabul Edildi!(7/10)3

Müftülerin nikah kıyma yetkisini de kapsayan kanun değişikliği Meclis'ten onay aldı.

EYÜP İLÇESİ EYÜPSULTAN OLDU

Kanun tasarısı ve teklifi ile 'Eyüp' ilçesinin ismi 'Eyüpsultan' olarak değiştiriliyor. Nüfus hizmetleri elektronik ortamda tutulan aile kütüklerinde kişiye ait tek kayıt tutulacak. Doğum olayları yurt içinde 30 gün içinde nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise 60 gün içinde dış temsilciliğe bildirilecek.

MÜFTÜLER NİKAH KIYABİLECEK

Müftülere nikah kıyma yetkisi verilecek. Kişiler kendileri ve alt ya da üst soylarına ait nüfus örneklerini e-Devlet kapısı üzerinden sorgulayabilecek. Adres bildirimleri 20 gün içinde yapılacak. Kimlik paylaşım sistemiyle bürokrasiden kaynaklı iş gücü ve zaman kaybı önemli ölçüde önlenecek. İçişleri Bakanlığına kadro tahsis edilecek.

EVLENME YOLUYLA VATANDAŞLIK KAZANMA MADDESİ DEĞİŞMEDİ

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 16. maddesinde yer alan evlenme yoluyla vatandaşlık kazanma maddesinde başvuru sahiplerinde 'milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmama' koşulu ise korundu. Kanun tasarısında "ve kamu düzeni" ibaresi "kamu düzeni ve genel ahlak" şeklinde değiştirilmek istenmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Nüfus  Hizmetleri  Kanun  Tasarısı  Meclis  Te  Kabul  Edildi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER