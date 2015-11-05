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NÜFUS CÜZDANLARINA ARTIK 'BEKAR' YAZILMIYOR


NÜFUS CÜZDANLARINA ARTIK 'BEKAR' YAZILMIYOR
Tarih : 05 Kasım 2015, 15:58
Puan Ver : Nüfus Cüzdanlarına Artık 'bekar' Yazılmıyor(6/10)6


Uygulama doğrultusunda 30 Haziran'dan bu yana bu kişilere medeni hali  bölümünde "bekâr" yazan nüfus cüzdanları verilmeye başlandı.

 

 Uygulamayı AA muhabirine değerlendiren Selçuk Üniversitesi Türk Dili  Okutmanı Şakir Tuncay Uyaroğlu, 32 yıldır Türkçe'nin doğru kullanımı konusunda  çalışmalar yürüttüğünü anlattı. Araştırmaları sırasında, nüfus cüzdanlarına "şapkasız a" ile yazılan  "bekar" kelimesinin anlamı üzerinde de durduğunu belirten Uyaroğlu, şöyle devam  etti:

 

BEKAR BİR MÜZİK TERİMİ

 

"Bu kelime maalesef telaffuzuna ve anlamına uygun şekilde  yazılmıyordu. Bekâr kelimesinin manası 'evlenmemiş kimse'. Bekar ise bir müzik  terimi. Kelime anlamı itibarıyla 'müzikte daha önceden diyezli veya bemollü  olarak yazılan bir notanın daha sonra eski durumuna getirildiğini gösteren nota  işareti'ne müzik dilinde 'bekar' deniliyor."

 

  Bekar ile bekârın en ufak bir organik bağı olmadığını vurgulayan  Uyaroğlu, şöyle devam etti:

 

"Haziran ayından itibaren nüfus cüzdanlarına 'bekâr' yazılmaya  başlandı. Bu tarihten sonra dünyaya gelen tüm çocukların nüfus cüzdanlarına artık  bekâr yazılıyor, ayrıca nüfus cüzdanını yenileyenlere de 'bekâr' yazan kimlikler  veriliyor. Ayrıca şapka eksikliği nedeniyle telaffuz ve anlamından farklı şekilde  yazılan isimler de aslına uygun şekilde yazılıyor. Örneğin Kamil değil Kâmil,  Kamuran değil Kâmuran, Nazım yerine Nâzım yazılıyor."

 

İDEOLOJİK TARTIŞMALARIN KONUSU OLDU

 

Uyaroğlu, Türkçe'de "düzeltme" veya "inceltme" işareti olarak da  nitelendirilen "şapka" işaretinin, yıllarca ideolojik tartışma konusu haline  getirildiğine dikkati çekerek, "Şapka işaretinin bir sağ-sol hezeyanı olmaması  gerekir. Dil hepimizin dili" dedi.

 

Bu işin siyasi yönü olmadığını dile getiren Uyaroğlu, şunları  kaydetti: "Mesela 'Nazım' ile 'Nâzım' iki farklı kelime. İkisinin arasında  dağlar kadar fark var. Nazım, manzum, manzume, şiir, bunların hepsi aynıdır. Yani  'nesir' kavramının tersidir, şiir kalıbında ürünler anlamındadır. 'Nâzım' ise  'edebi çalışmalarında şiiri tercih eden sanatçı' demektir. Şair, 'halk ozanı'  demektir. Diğer anlamı ise 'düzene koyan, düzenleyen'dir. Ortak paydada buluşmak  lazım. Nokta, virgül ne kadar önemli ise Türkçe imlasında şapka da o kadar  önemlidir."

 








Etiketler: Nüfus  Cüzdanlarına  Artık    Bekar    Yazılmıyor    haber

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