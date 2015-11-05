

Uygulama doğrultusunda 30 Haziran'dan bu yana bu kişilere medeni hali bölümünde "bekâr" yazan nüfus cüzdanları verilmeye başlandı.







Uygulamayı AA muhabirine değerlendiren Selçuk Üniversitesi Türk Dili Okutmanı Şakir Tuncay Uyaroğlu, 32 yıldır Türkçe'nin doğru kullanımı konusunda çalışmalar yürüttüğünü anlattı. Araştırmaları sırasında, nüfus cüzdanlarına "şapkasız a" ile yazılan "bekar" kelimesinin anlamı üzerinde de durduğunu belirten Uyaroğlu, şöyle devam etti:







BEKAR BİR MÜZİK TERİMİ







"Bu kelime maalesef telaffuzuna ve anlamına uygun şekilde yazılmıyordu. Bekâr kelimesinin manası 'evlenmemiş kimse'. Bekar ise bir müzik terimi. Kelime anlamı itibarıyla 'müzikte daha önceden diyezli veya bemollü olarak yazılan bir notanın daha sonra eski durumuna getirildiğini gösteren nota işareti'ne müzik dilinde 'bekar' deniliyor."







Bekar ile bekârın en ufak bir organik bağı olmadığını vurgulayan Uyaroğlu, şöyle devam etti:







"Haziran ayından itibaren nüfus cüzdanlarına 'bekâr' yazılmaya başlandı. Bu tarihten sonra dünyaya gelen tüm çocukların nüfus cüzdanlarına artık bekâr yazılıyor, ayrıca nüfus cüzdanını yenileyenlere de 'bekâr' yazan kimlikler veriliyor. Ayrıca şapka eksikliği nedeniyle telaffuz ve anlamından farklı şekilde yazılan isimler de aslına uygun şekilde yazılıyor. Örneğin Kamil değil Kâmil, Kamuran değil Kâmuran, Nazım yerine Nâzım yazılıyor."







İDEOLOJİK TARTIŞMALARIN KONUSU OLDU







Uyaroğlu, Türkçe'de "düzeltme" veya "inceltme" işareti olarak da nitelendirilen "şapka" işaretinin, yıllarca ideolojik tartışma konusu haline getirildiğine dikkati çekerek, "Şapka işaretinin bir sağ-sol hezeyanı olmaması gerekir. Dil hepimizin dili" dedi.







Bu işin siyasi yönü olmadığını dile getiren Uyaroğlu, şunları kaydetti: "Mesela 'Nazım' ile 'Nâzım' iki farklı kelime. İkisinin arasında dağlar kadar fark var. Nazım, manzum, manzume, şiir, bunların hepsi aynıdır. Yani 'nesir' kavramının tersidir, şiir kalıbında ürünler anlamındadır. 'Nâzım' ise 'edebi çalışmalarında şiiri tercih eden sanatçı' demektir. Şair, 'halk ozanı' demektir. Diğer anlamı ise 'düzene koyan, düzenleyen'dir. Ortak paydada buluşmak lazım. Nokta, virgül ne kadar önemli ise Türkçe imlasında şapka da o kadar önemlidir."



