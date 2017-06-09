

ZTE'nin yan kuruluşlarından Nubia'nın yeni amiral gemisi modeli satışa çıktı. Nubia Z17 ilk günden rekor kırdı. İşte detaylar.



Akıllı telefonsektörünün en önemli tedarikçilerinden biri olanZTE, global pazarda daha çok yan kuruluşu olan Nubia ile boy gösteriyor. Şu aralar yeni amiral gemisinin üretimi ile hayli meşgul olan Nubia'da ise keyifler yerinde. Çinli şirkte yeni amiral gemisi modeli Nubia Z17 için geçtiğimiz günlerde özel bir etkinlik düzenlemişti. Düzenlenen etkinliğin ardından Nubia Z17geçtiğimiz günJD.comüzerinden satışa sunuldu.



İlk etapta 10.000 adetlik bir stok ile satışa sunulan Nubia Z17, büyük bir taleple karşılaştı. Nubia'nın yeni amiral gemisi modeli satışa sunulduktan sadece 51 saniyesonra tüm stokları tükendi.



Z17'nin 6GB RAM, 64GB dahili depolama alanına sahip versiyonu 411 dolardan, 6GB RAM, 128 GB dahili depolama alanına sahip versiyonu ise 500 dolardan satışa sunuldu. Aynı zamanda dünyanın ilk 8GB RAM kullanan telefonu olan Z17'nin 8GB RAM'li versiyonu ise 588 dolardan alıcı buldu.



ZTE'den yapılan açıklamada bir sonraki sevkiyat tarihinin 12 Haziran'da olacağı belirtildi. Bu tarih aynı zamanda Honor 9'un da satışa sunulma tarihi oluyor. Yani ZTE, Honor'a açık açık göz dağı verdi diyebiliriz. Eğer Nubia Z17'nin stokları yeterli gelirse, bu durum Honor 9 satışlarını fazlasıyla etkileyebilir. Yine de bekleyip göreceğiz.



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