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nubia akıllı telefon markası geliyor!

NUBİA AKILLI TELEFON MARKASI GELİYOR!

Nubia akıllı telefon markası resmiyet kazandı. ZTE'nin alt markası Nubia 2016 yılında yeni modeller ile karşımızda çıkacak.

Tarih : 10 Ocak 2016, 09:15
Puan Ver : Nubia Akıllı Telefon Markası Geliyor!(5/10)2


Çinli üretici ZTE'nin bir alt marka olarak karşımıza çıkarmaya hazırlandığı Nubia markası resmiyet kazandı. Marka ZTE Nubia olarak değil sadece Nubia olarak anılacak ve 2016 yılında bu cihazları göreceğiz. Avrupa ve ABD'de ZTE markasının diğer ürünlerine kesilen cezalar markayı böyle bir hamle yapmaya itmiş olabilir.



Nubia akıllı telefonlar nasıl olacak?



Geçtiğimiz haftalarda gündeme gelen Nubia markası, ZTE tarafından paylaşılan bir basın bülteni ile netlik kazandı. Söylentiler doğru çıktı. Nubia, Çinli ZTE'nin bir alt markası olarak karşımıza çıkacak. Markanın duyuracağı modellerin nasıl olacağı konusunda bir bilgi verilmedi. Yani Nubia markası normal bir marka gibi her segmentte akıllı telefon duyurabilir. Sadece giriş seviyesi veya sadece amiral gemisi üretmeyecek.



Nubia markasında öncelik Avrupa olarak belirlenmiş ancak çok sayıda ülke ve bölgede bu markayı görmek mümkün olacak. Sayılan ülkeler arasında Türkiye şimdilik görünmüyor. Ancak bize soracak olursanız Türkiye'de de Nubia markasını görmemiz mümkün.



Latin Amerika ülkeleri, Meksisa, Arjantin, İngiltere, Fransa, Almanya ve İspanya başta olmak üzere Güney Doğu Asya ülkelerinde de Nubia markasını görmek mümkün olacak. Nubia.com isimli sitenin internet üzerinden telefon satış yapan bölümü kısa süre sonra açılacak. İnternet sitesinde ilk olarak Avrupa'ya hizmet verilecek.  2016 yılında Nubia akıllı telefon modelleri sıkça karşımıza çıkacak gibi duruyor.



 



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Etiketler: Nubia  Akıllı  Telefon  Markası  Geliyor    haber

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