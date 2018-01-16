NTV'NİN GÜZEL SPİKERİ, BOZDAĞ HABERİNİ SUNARKEN ZOR ANLAR YAŞADI
NTV'nin güzel spikeri Burcu Kaya, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın ABD'ye tepki gösterdiği haberi izleyiciye aktarırken bir hayli zorlandı.
NTV'nin güzel spikeri Burcu Kaya haber bültenini sunarken zor anlar yaşadı.
CÜMLENİN SONUNU GETİREMEDİ
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın, ABD'ye tepki gösterdiği bir haberi izleyiciye aktarırken sıkınıtlı anlar yaşayan Burca Kaya cümlenin bir türlü sonunu getiremedi.
VÜCUT DİLİNE DE YANSIDI
Yaşadığı zor durum güzel spikerin vücut diline de yansıdı. Bir şekilde cümlenin sonunu getiren Burcu Kaya rahat bir nefes aldı.
Kaynak: haberinburada
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