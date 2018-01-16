NTV'nin güzel spikeri Burcu Kaya, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın ABD'ye tepki gösterdiği haberi izleyiciye aktarırken bir hayli zorlandı.

NTV'nin güzel spikeri Burcu Kaya haber bültenini sunarken zor anlar yaşadı.

CÜMLENİN SONUNU GETİREMEDİ

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın, ABD'ye tepki gösterdiği bir haberi izleyiciye aktarırken sıkınıtlı anlar yaşayan Burca Kaya cümlenin bir türlü sonunu getiremedi.

VÜCUT DİLİNE DE YANSIDI

Yaşadığı zor durum güzel spikerin vücut diline de yansıdı. Bir şekilde cümlenin sonunu getiren Burcu Kaya rahat bir nefes aldı.

Kaynak: haberinburada