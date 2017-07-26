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NTV Spor'un Simge İsimlerinden Güntekin Onay, BeIN Sports'la Anlaştı

NTV SPOR'UN SİMGE İSİMLERİNDEN GÜNTEKİN ONAY, BEIN SPORTS'LA ANLAŞTI

Kapanacağı iddia edilen NTV Spor'un simge isimlerinden Güntekin Onay, beIN Sports'a transfer oldu.

Tarih : 26 Temmuz 2017, 21:20
Puan Ver : Ntv Spor'un Simge İsimlerinden Güntekin Onay, Beın Sports'la Anlaştı(8/10)4

Yeni futbol sezonu öncesi spor medyası hareketlendi. Ekonomik olarak sıkıntılı günler geçiren ve kapanacağı iddiaları altında yayın yapan NTV Spor'un önemli bir ismi kanaldan koptu.

Ntv Spor'da Rıdvan Dilmen ile Yüzde 100 Futbol programını yapan Güntekin Onay, beIN Sports'la anlaştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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