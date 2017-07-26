Kapanacağı iddia edilen NTV Spor'un simge isimlerinden Güntekin Onay, beIN Sports'a transfer oldu.

Yeni futbol sezonu öncesi spor medyası hareketlendi. Ekonomik olarak sıkıntılı günler geçiren ve kapanacağı iddiaları altında yayın yapan NTV Spor'un önemli bir ismi kanaldan koptu.

Ntv Spor'da Rıdvan Dilmen ile Yüzde 100 Futbol programını yapan Güntekin Onay, beIN Sports'la anlaştı.

Kaynak: haberinburada